Ausforschung von zwei Tatverdächtigen nach Einbruchsdiebstahl

Wien (OTS) - Datum: 08.09.2018

Uhrzeit: 02:30 Uhr

Adresse: 16., Thaliastraße

Eine Funkstreife des Stadtpolizeikommandos Ottakring wurde wegen eines Einbruchsalarms in ein Geschäftslokal gerufen. Die Beamten konnten ein aufgebrochenes Doppelfenster wahrnehmen und begannen mit der Durchsuchung des Geschäft, welche keinen Erfolg brachte. Bei der Fahndung im Nahbereich konnten die Polizisten drei verdächtige Jugendliche wahrnehmen und kontrollieren. In einer anschließenden Durchsuchung in der Unterkunft der Personen gelang es den Beamten Kopfhörer, die eindeutig dem Geschäftslokal zuzuordnen waren, sicherzustellen. Zwei 16-Jährige zeigten sich in der anschließenden Vernehmung geständig und gaben den Einbruch zu. Die Tatverdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.

