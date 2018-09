Raub

Wien (OTS) - Datum: 07.09.2018

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Adresse: 15., Sorbaitgasse

Ein 26-jähriger Mann wurde von einem unbekannten Täter und einem 20-Jährigen im Bereich des Märzparks zuerst beschimpft, geschlagen und anschließend beraubt. Die beiden Tatverdächtigen konnte mit einer Beute in der Höhe von €200 die Flucht antreten. Alarmierte Einsatzkräfte der Wiener Polizei konnten im Zuge einer eingeleiteten Fahndung einen 20-Jährigen im Bereich der Stadthalle anhalten. In der Vernehmung gab der 20-Jährige an, dass es zu einem Streit und anschließend zu einem Handgemenge mit dem 26-Jährigen gekommen ist. Er beteuerte allerdings nichts geraubt zu haben. Der Auslöser des Streits dürfte, laut den Aussagen, eine Meinungsverschiedenheit wegen Suchtgift gewesen sein. Der 20-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der zweite Tatverdächtige ist noch nicht ausgeforscht. Die Ermittlungen laufen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at