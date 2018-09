„profil“: Neuer Job für Lunacek?

Ex-EU-Abgeordnete der Grünen bewirbt sich um OSZE-Posten

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, strebt die frühere EU-Abgeordnete und Grünen-Spitzenkandidatin bei der Nationalratswahl 2017, Ulrike Lunacek, 61, eine Spitzenfunktion in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) an, konkret beim Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), dem Büro für Menschenrechte in der OSZE. ODIHR mit Sitz in Warschau führt unter anderem Wahlbeobachtungen in den 57 Teilnehmerstaaten der OSZE durch. Laut „profil“ hat sich Lunacek um die Leitung der Wahlbeobachtungsstelle bei ODIHR beworben. Die Entscheidung über den Spitzenjob soll kommende Woche fallen. Die ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments hatte unter anderem im Jahr 2013 die EU-Wahlbeobachtung in Honduras geleitet.

