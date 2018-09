Dritte Präsidentin des Nationalrats Anneliese Kitzmüller: Die besten Wünsche für 5779!

Zum jüdischen Neujahrsfest Rosch ha-Schana – "Ein gutes und süßes neues Jahr!"

Wien (PK) -

Am 10./ 11. September 2018 feiern weltweit Jüdinnen und Juden ihr Neujahrsfest, nach dem jüdischen Kalender beginnt das Jahr 5779. Die Dritte Präsidentin des Nationalrats Anneliese Kitzmüller wendet sich daher an die in Österreich lebenden Jüdinnen und Juden - seien sie österreichische Staatsbürger oder Bürger anderer Staaten: "Ihnen allen wünsche ich ein schönes Neujahrsfest! Möge 5779 für Sie ein Jahr voller Glück, Erfolg und Gesundheit sein. Uns allen wünsche ich Frieden und Besonnenheit. Schana Towa!" (Schluss) red

