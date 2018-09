„Pressestunde“ mit Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, ÖVP

Am 9. September um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am Montag enden auch die Ferien für die Schülerinnen und Schüler im Westen und Süden Österreichs. Sind neun Wochen Sommerferien zu lang? Wie geht es weiter mit den Deutschförderklassen? Was verspricht sich Heinz Faßmann von der angekündigten Digitalisierung im Unterricht? Wann kommen WLAN, Tablets und Laptops tatsächlich an die Schulen? Und wie will der Bildungsminister dem Lehrermangel begegnen? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 9. September 2018, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Rainer Nowak

„Die Presse“

und

Gaby Konrad

ORF

