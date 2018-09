„Sport am Sonntag“ mit Foda, Gregoritsch und Ilsanker im Gespräch

Am 9. September um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 9. September 2018 um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

Das Nationalteam: Auftakt zur Nations League:

Ein neuer Bewerb eröffnet neue Chancen.

Themenschwerpunkt aus Bad Waltersdorf:

Im Gespräch: Teamchef Franco Foda, Michael Gregoritsch und Stefan Ilsanker

Das Debüt: Andreas Herzog als Teamchef in Israel:

Sein Einstand in Tel Aviv und seine ersten Erfahrungen als Cheftrainer.

Die US-Open: Entscheidung in New York

Nach Dominic Thiems Viertelfinal-Fight – Wer setzt sich in Flushing Meadows durch?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at