Landesrat Eichtinger zu Sozialplan-Einigung bei Kika/Leiner

Land NÖ steht mit Hilfe im Fall der Fälle jederzeit bereit

St. Pölten (OTS/NLK) - Der für den Arbeitsmarkt in Niederösterreich zuständige Landesrat Martin Eichtinger begrüßt die Einigung auf einen Sozialplan bei den aktuellen Verhandlungen zwischen den Geschäftsführern von Kika/Leiner und den Betriebsräten. „Die positiven Verhandlungen und die Gespräche auf Augenhöhe zeigen, dass es auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine Zusammenarbeit geben kann. Die gute Gesprächsbasis auf allen Ebenen und die gute Konjunktur stimmen uns zuversichtlich, dass die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rasch wieder einen Job bekommen. Das AMS Niederösterreich ist bestens darauf vorbereitet. Sollte es trotz aller Bemühungen Betroffene geben, die keinen Job finden, stehen wir seitens des Landes Niederösterreich mit unserem Verein Jugend und Arbeit jederzeit bereit“, so Eichtinger.

Nähere Informationen: Büro LR Eichtinger, Mag. Markus Habermann, Telefon 0/2742/9005-12361 bzw. 0676 812 12361, E-Mail markus.habermann @ noel.gv.at.

