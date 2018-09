BM Hofer zu Mopedführerschein: Keine Änderung an jetzt gültiger Regelung

Sicherheit für junge Mopedfahrer steht außer Diskussion

Wien (OTS) - Verkehrsminister Norbert Hofer sieht keinen Handlungsbedarf an der aktuellen Regelung in Sachen Mopedführerschein. Um diesen zu erhalten, muss der zukünftige Lenker mindestens 15 Jahre alt sein, einen Theoriekurs über sechs Unterrichtseinheiten und eine Theorieprüfung (Mopedprüfung) ablegen. Ebenfalls ist ein Praxiskurs über sechs Unterrichtseinheiten (à 50 Minuten) am Übungsplatz zu absolvieren sowie der Nachweis über ausreichende Fahrzeugbeherrschung gegenüber einem Fahrlehrer zu erbringen. Last but not least muss ein Praxiskurs über zwei Unterrichtseinheiten (à 50 Minuten) über Lenken im öffentlichen Verkehr gemacht werden. „Ich halte diese Regelung für sinnvoll und ausreichend. So belegen die Zahlen aus den Jahren 2014-2017 eine deutliche Senkung an Unfällen sowie Todesopfern von Mopedlenkern im Alter von 15 Jahren“, erläutert Hofer.



Nichts desto trotz ist dem Minister die Sicherheit der Jugend ein Anliegen, weshalb das BMVIT regelmäßig Projekte unterstützt, deren Ziel es ist, für eine regelmäßige Verbesserung des jeweiligen Status Quo zu sorgen. Aktuell fördert der im BMVIT angesiedelte Österreichische Verkehrssicherheitsfonds (VSF) im Rahmen der Ausschreibung „Freiheit auf 2-Rädern • Aber sicher!“ das Projekt „MOVER – Jugendliche Mopedlenkerinnen/Mopedlenker und Verkehrsreife“, welches zum Ziel hat, die psychologische Reife von unter 16-Jährigen im Straßenverkehr zu untersuchen.



„Gerade im ländlichen Bereich sind viele Jugendliche auf ihre individuelle Mobilität angewiesen – die will ich ihnen nicht nehmen. Allerdings bleibt die Zeit nicht stehen, weshalb es wichtig ist – und das sehe ich als meine Aufgabe – regelmäßig zu schauen, was sich verbessern lässt, um noch mehr Sicherheit für die jungen Verkehrsteilnehmer zu erreichen“, bekräftigt Hofer unmissverständlich seine Position zur Beibehaltung des Mopedführerscheins für 15-Jährige.(Schluss)

