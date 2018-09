Sondersitzung – Leichtfried: Razzia beim BVT bedeutet „immensen Schaden“ für Sicherheit Österreichs

„Parlament wird Kickl für Bruch der Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung zur Verantwortung ziehen“

Wien (OTS/SK) - Innenminister Kickl hat mit der Hausdurchsuchung beim Verfassungsschutz „immensen Schaden“ am österreichischen Nachrichtendienst verursacht, sagte Jörg Leichtfried, Europasprecher der SPÖ und Mitglied des BVT-Untersuchungsausschusses, in der Sondersitzung des Nationalrates am Freitag: „Sie haben dafür gesorgt, dass das BVT in Zeiten größerer Gefahr nicht mehr handlungsfähig war, unsere Terrorschutzkapazitäten kurz vor der Ratspräsidentschaft minimiert wurden und dem BVT der Ausschluss aus dem Berner Club angedroht wurde.“ Kickl habe einen „Angriff auf zwei Stützpfeiler des demokratischen Systems initiiert, die Gewaltenteilung und die Rechtsstaatlichkeit“, so Leichtfried, „das lässt dieses Hohe Haus nicht zu, Herr Kickl“. ****

„Es ist verblüffend, wie viel Zeit und Energie Sie für Polemik verwenden“, kritisierte Leichtfried die Anfragebeantwortung von Innenminister Kickl, dem er „Mangel an Skrupel, wenig Achtung vor dem Rechtsstaat und Inkompetenz“ vorwarf. Empört zeigte sich Leichtfried auch über Kickls Abwertung jenes Polizisten, der vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt hatte. „Ein Mensch, der sich ein Leben lang für Recht und Ordnung in Problembezirken eingesetzt hat, der selbst oft in Gefahr war, um für Sicherheit zu sorgen, musste am 28. Februar, dem Tag der Hausdurchsuchung, erleben, wie sein Glaube an die Rechtsstaatlichkeit und die Gleichheit vor dem Gesetz zertrümmert wurde“, so Leichtfried: „Dafür tragen Sie die Verantwortung, Herr Innenminister“.

„Ich kann mir schon vorstellen, was Ihr Motiv für die Hausdurchsuchung beim BVT war: Einerseits wollten Sie das sogenannte ‚schwarze Netzwerk‘ im BVT zerschlagen, andererseits haben Ihnen wohl die Ermittlungen gegen den Rechtsextremismus nicht behagt. Das Parlament wird alles dafür tun, dass Innenminister Kickl für den Bruch der Rechtsstaatlichkeit und der Gewaltenteilung auch politisch verantwortlich gemacht wird“, sagte Leichtfried abschließend. (Schluss) mr/ls/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at