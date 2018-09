Sondersitzung – Krainer: „BVT-Skandal wird immer mehr zum Kickl-Skandal“

Wien (OTS/SK) - „Das ist das dritte Mal, dass wir zu einer Sondersitzung zum BVT-Skandal einladen, weil sich die Ereignisse überstürzen und die Informationen, die an die Öffentlichkeit gelangen, immer brisanter werden. Der Anlass für heute war, dass das OLG Wien festgestellt hat, dass die Hausdurchsuchung – manche sprechen von einem Überfall oder Razzia – im BVT Ende Februar illegal und rechtswidrig war“, erklärte SPÖ-Fraktionsführer im UsA-BVT, Jan Krainer, in seiner Begründung der Dringlichen Anfrage an Innenminister Kickl zur BVT-Affäre. „Dieser BVT-Skandal wird immer mehr zu einem Kickl-Skandal“, so Krainer. ****

Krainer gab im Nationalrat einen Überblick über die Ereignisse: Vor mehr als einem Jahr sei ein Konvolut an Anschuldigungen an verschiedenste Personen, an alle Parteien und auch an Innenminister Kickl gegangen. „Diese Vorwürfe in diesem Konvolut müssen aufgeklärt werden, das ist in einem Rechtsstaat so vorgesehen und da stehen wir dahinter“, so Krainer. Anfang dieses Jahres hatte der Generalsekretär von Innenminister Kickl in Absprache mit diesem dieses Konvolut bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht hat. „Das ist auch seine staatsbürgerliche Pflicht.“

Aber dann passierte Unübliches, schildert der SPÖ-Fraktionsführer:

Die engsten Mitarbeiter des Innenministers nehmen auf eigene Faust Ermittlungen ohne Auftrag der Staatsanwaltschaft auf. Über Wochen hören Kickls‘ Mitarbeiter ohne Auftrag Zeugen an, ohne zu irgendeinem Zeitpunkt die Staatsanwaltschaft darüber zu informieren. „Inzwischen lässt selbst der Justizminister überprüfen, inwieweit die Mitarbeiter des Innenministers einen sogenannten ‚Ermittlungsdruck‘ aufgebaut haben und welche Informationen die Staatsanwaltschaft zu welchem Zeitpunkt hatte“, so Krainer. Antrieb der Ermittlungen Kickls war, dass man unbedingt vor dem 1. März Beweise sichern wollte, weil man befürchtete, dass sie ab 1. März vernichtet worden wären.

Erst am 20. Februar – drei Wochen nachdem sich Kickls‘ Büro mit den ersten Zeugen getroffen hat – wurde die Staatsanwaltschaft informiert, dass sich die erste Zeugin gemeldet habe und zu einer Aussage bereit wäre. Ein Kabinettsmitarbeiter hat dann die Zeugin zur Staatsanwaltschaft eingeladen und sie zur Aussage begleitet. Dann wurden vom Kickl-Mitarbeiter noch weitere Zeugen bei der Staatsanwaltschaft gemeldet und zur Aussage begleitet; „das heißt, das Büro Kickl wusste zu jeder Zeit, was die Zeugen bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt haben“, so Krainer.

Bei der kurz darauffolgenden Hausdurchsuchung ist dann eine nicht zuständige Einheit vor Ort, nämlich die Einsatzgruppe zur Bekämpfung zur Straßenkriminalität, die „zufällig von einem FPÖ-Gemeinderat geleitet wird“, so Krainer. Der hatte von dem Einsatz erfahren noch bevor die erste Zeugin von der Staatsanwaltschaft gehört wurde. „Es wurde Gefahr in Verzug gemeldet, weil eine Fernlöschung von Daten im Raum stand.“ Es habe sich im Untersuchungsausschuss herausgestellt, so Krainer, dass dies „völliger Humbug“ ist. Eine Fernlöschung würde genau protokolliert werden, man wisse genau, wer, wann löscht und ein Großteil der Dateien könne auch wiederhergestellt werden. „Das war nur ein vorgeschobenes Argument für eine Hausdurchsuchung, die sehr brutal und vollkommen überschießend vor sich ging, wie Zeugen im Untersuchungsausschuss betonten. Es gibt bereits Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Nötigung gegen den Leiter der Einsatzgruppe“, so Krainer.

Die Datenmitnahme bei der Hausdurchsuchung hat einen „Schaden für uns alle, für die Sicherheit des Landes“ ausgelöst, so Krainer. Personen, die in Österreich als verdeckte Ermittler und für unsere Sicherheit tätig sind, werden dadurch großen Gefahren ausgesetzt. „Durch die Aktion des Innenministers sind diese Ermittler gefährdet“, kritisiert Krainer.

Damit das BVT gute Arbeit leisten und Österreich vor Terroranschlägen und Rechtsextremismus schützen kann, bedarf es einer internationalen Zusammenarbeit. Dies passiert informell im „Berner Club“, ein Zusammenschluss aller Geheimdienste der Europäischen Union plus Schweiz und Norwegen. Es gab Medienberichte, dass es Probleme in der Zusammenarbeit mit Österreich gebe, weil es nicht sicher sei, dass Informationen geheim bleiben. „Offenbar stand Österreich im Juni vor dem Rausschmiss aus dem Berner Club, wie im U-Ausschuss aufgedeckt wurde, ein Schadensbericht von Österreich musste verfasst werden“, so Krainer. Innenminister Kickl habe zu diesem Zeitpunkt im Nationalrat behauptet, dass die Zusammenarbeit mit den anderen Geheimdiensten bestens funktioniere. „Wenn Sie sich heute wieder herstellen, es gebe keinen Schaden, glaube ich ihnen kein Wort“, so Krainer Richtung Kickl.

„Wenn Sie heute kommen, und sagen, der italienische Innenminister Salvini habe Ihnen einen Persilschein ausgestellt, dann muss man sagen: Das ist einer Ihrer rechtsextremen Freunde, Sie hätten nur einen Blick in die italienische Verfassung werfen müssen, dann hätten Sie gesehen, das Salvini nicht nur nicht zuständig ist, sondern von der italienischen Verfassung aus gar nicht zuständig sein kann“, stellte Krainer klar.

„Es ist nicht in Ordnung, wenn die Sicherheit im Land nicht mehr gegeben ist, weil Sie sie zerstören“, so Krainer, der die eindeutige politische Verantwortung für den Schaden durch den Überfall beim BVT bei Innenminister Kickl sieht, da der Justizminister von der Hausdurchsuchung nicht informiert war. (Schluss) sc/sl/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at