Reindl (SPÖ) ad Goldgruber: Steffen Hofmann ist glänzendes Vorbild

BMI-Generalsekretär spricht sozial engagierter Rapid-Legende Vorbildwirkung ab

Wien (OTS/SPW-K) - "Wer Steffen Hofmann die Vorbildwirkung abspricht, kann sich im Sport kaum auskennen. Der ehemalige Rapid-Profi ist seit jeher eine starke soziale Stimme für ärmere Menschen", betont der erste Vorsitzende des Wiener Gemeinderats Thomas Reindl (SPÖ) heute in Bezug auf die Aussagen des BMI Generalsekretärs Peter Goldgruber.

Goldguber sprach der Rapid-Legende Hofmann gestern in einem APA-Interview die Vorbildwirkung ab. "Das kann nicht ganz ernst gemeint sein, schließlich muss man vor einer solchen Aussage Hofmanns Engagement abseits des Fußballrasens über die letzten Jahre hinweg kennen. Steffen Hofmann ist Vorbild in jeder Hinsicht. Er engagiert sich wie kaum einer für den Fußballnachwuchs. Er war federführend für das Rapid-Projekt Kinderzukunft in Zusammenarbeit mit der Volkshilfe Österreich. Ob als Botschafter für die SOS Kinderdörfer, den Sterntalerhof oder für Kicken ohne Grenzen, Hofmann ist immer mit Leib und Seele für die gute Sache im Einsatz. Wer also raunzt, nur weil sich der ehemalige Rapid-Kapitän mit einer Fackel in sicherer Verwendung und ohne jede Gefährdung vor ausverkauftem Haus verabschiedet hat, sollte vielmehr die herausragenden Leistungen, die soziale Stärke und damit einen überragenden Menschen richtig beurteilen. Dann würde man eine Legende auf und abseits des Fußballplatzes nicht so leichtfertig schlecht reden", so das bekennende Austria Wien Mitglied Thomas Reindl.





