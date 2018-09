#FrankfurtDuBistWunderbar - a&o eröffnet zweites Hostel in Frankfurt am Main

Übernachtungen für kleines Geld in der Finanzmetropole - Das ermöglicht das a&o Frankfurt Ostend ab Oktober. Buchungen sind bereits möglich.

Wien/Berlin (OTS) - Am 9. Oktober eröffnet mit dem a&o Frankfurt Ostend das zweite Hostel der Budget-Gruppe in der Main-Metropole. Mit der Eröffnung des a&o Frankfurt Ostend steigt die Zahl der a&o Hostels in Deutschland auf 25 Häuser, innerhalb Europas auf 34. Damit bestätigt a&o klar die Position als Europas größter Hostel-Anbieter.

Das neue Haus wird über 230 Zimmer mit insgesamt 730 Betten verfügen, verteilt auf sechs Stockwerke. Buchungen sind bereits möglich, die Nacht im Mehrbettzimmer gibt es unter aohostels.com schon ab 12€.

„Frankfurt hat es in diesem Jahr zum ersten Mal unter die Top 10 der Reise-Hotspots 2018 geschafft und mit über neun Millionen Übernachtungen einen neuen Rekord aufgestellt. Immer mehr Budget-Touristen aus Deutschland und der Welt entdecken die Mainmetropole. Für diese Zielgruppe sind wir mit unserem Angebot und mit der Lage unseres Hostels genau die richtige Wahl, im hippen Ostend von Frankfurt. Wir freuen uns auf diese Eröffnung“, sagt Oliver Winter, CEO und Gründer von a&o.

Das a&o Frankfurt Ostend befindet sich im ehemaligen Thomas Reuters Gebäude an der Hanauer Landstraße unweit der Europäischen Zentralbank und dem Mainufer. Der Fassadenbereich wurde komplett umgestaltet und modernisiert, alle Zimmer entsprechen dem neuen a&o-Design. Im offen gehaltenen Erdgeschoss befinden sich neben der großzügigen Lobby mit Bar und dem Frühstücksbereich auch ein 60qm großer Konferenzraum sowie eine verglaste Gästeküche plus Laundry-Bereich. Alle Gemeinschaftsbereiche im Erdgeschoss sind barrierefrei zugänglich, rollstuhlgerechte Zimmer befinden sich im ersten Obergeschoss.

Mit einer Haltestelle direkt vor der Tür und dem S-Bahnhof Frankfurt Ost in nächster Nähe liegt das Hostel sehr zentral. Für Familien bietet sich der Besuch im nahegelegenen Frankfurter Zoo oder im Ostpark, einer der größten Frankfurter Grünanlagen, an. Der direkt am Main gelegene Hafenpark ist zu Fuß erreichbar. Im Outdoor Fitness Park kommen Sportfans jeden Alters auf ihre Kosten. Auch für Kulturbegeisterte hält das sich stetig im Wandel befindende Ostend einiges bereit. Die denkmalgeschützte Schwedlerbrücke ist fußläufig, über Kulturveranstaltungen kann man sich vor Ort informieren.

