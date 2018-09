18. Bezirk: Schulgasse – Kreuzungsplateaus in Schulnähe werden verkehrsberuhigt

Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden durch Umbau der Kreuzungsplateaus von Klostergasse bis Abt-Karl-Gasse

Wien (OTS) - Am Montag, dem 10. September 2018, beginnt die MA 28 -Straßenverwaltung und Straßenbau in der Schulgasse mit dem Umbau der Kreuzungsplateaus von Klostergasse bis Abt-Karl-Gasse im 18. Bezirk.

Details

In den Sommerferien wurde der Schulvorplatz in der Schulgasse zwischen Leitermayergasse und Teschnergasse zur FußgängerInnenzone umgestaltet. Um die Sicherheit in der Schulgasse zu erhöhen und die Schulgasse fahrradfreundlicher zu gestalten, werden nun die angrenzenden Kreuzungsplateaus von Klostergasse bis Abt-Karl-Gasse mittels Fahrbahnanhebungen verkehrsberuhigt und mit Gehsteigvorziehungen zur Reduzierung der Querungslängen versehen.

Verkehrsmaßnahmen

Das jeweils von den Bauarbeiten betroffene Kreuzungsplateau wird auf Baudauer gesperrt. Die einmündenden Straßenzüge werden bei gleichzeitiger Aufhebung der Einbahnen als Sackgassen ausgebildet.

Örtlichkeit der Baustelle: 18., Schulgasse von Klostergasse bis Abt-Karl-Gasse

Baubeginn: 10. August 2018

Geplantes Bauende: 30. November 2018

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

