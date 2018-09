Toys"R"Us Geschenktipps zum Weihnachtsfest

Toys"R"Us stellt die "Hot Toys 2018" vor

Köln (ots) - "Ja, ist denn schon wieder..."??? Weihnachten kommt gefühlt jedes Jahr etwas früher und deshalb präsentiert Toys"R"Us schon jetzt die 17 angesagtesten Geschenkideen aus der Spielwarenwelt. Was Sie jetzt auf gar keinen Fall verpassen sollten, wenn es um die Highlights für Jungen und Mädchen in den verschiedenen Altersklassen geht, erfahren Sie hier.

Wer kennt es nicht, das Weihnachtsgeschenk-Einkaufen auf den letzten Drücker? Damit Eltern und Kinder die besinnliche Zeit vor Weihnachten genießen und sich mit süßem Gebäck und Vorlesen beschäftigen können, veröffentlicht der Spielwarenhändler in diesem Jahr bereits früh die Liste der diesjährigen "Hot Toys", der angesagtesten Artikel zum Spielen, Bauen, Basteln, Kuscheln und Staunen.

"In diesem Jahr präsentieren wir die angesagtesten Spielsachen besonders früh, damit sich Eltern, Großeltern und alle Schenkfreudigen viel Zeit bei der Auswahl des passenden Weihnachtsgeschenks lassen können", erklärt Elke Lauf, VP General Merchandise Manager bei Toys"R"Us Central Europe. "Denn bei der Vielzahl an tollen Spielwaren und Neuheiten ist es nicht immer einfach, den Überblick zu behalten. Damit Eltern wissen, was besonders aktuell ist, haben wir auch in diesem Jahr eine tolle Auswahl an Artikeln zu den beliebtesten Themen und aktuellsten Trends für Sie zusammengestellt."

Wer Kinderaugen zum Weihnachtsfest zum Strahlen bringen und ihre Herzen höherschlagen lassen möchte, der nimmt sich die Hot Toys Liste von Toys"R"Us als Ideengeber und Inspiration. Denn diese verschafft allen Schenkenden eine gute Übersicht über die diesjährigen Trends und Lieblingsthemen.

"Hot Toys 2018" - Die Geschenkideen für Kinder

"Reitbare Pony Cycle Ponys"- Die fast lebensechten Plüschponys von Pony Cycle sind in diesem Jahr der Spielzeugtrend schlechthin, an dem kein kleiner Pferdefan vorbeikommt! Die ca. 90cm hohen Ponys sind mit Skater-Rollen unter den Hufen, Sprungfedern im Rumpf und beweglichen Fußstützen ausgestattet. Diese Ausstattung ermöglicht es, die Ponys nicht nur als Kuscheltiere, sondern auch für tolle "Ausritte" zu nutzen. Komplett mit eigener Körperkraft können kleine Reiter bis zu einem Gewicht von 40 kg durch Auf- und Abwärtsbewegungen der Fußstützen sein Pony mit fast lebensechten "Galoppsprüngen" nach vorne bewegen und mit den lenkbaren Handgriffen steuern. Mal ehrlich: Wer hätte das als Kind nicht auch gerne gehabt? (Altersempfehlung: ab 4 Jahren)

"Vertex Off Road Buggy mit Fernbedienung" von Acctel - Hier sind Action und Fun vorprogrammiert. Mit dem 2-sitzigen, batteriebetriebenen Vertex Off Road Buggy kommen kleine und große Autofans voll auf ihre Kosten. Der Geländewagen trumpft mit seinem Vorder- und Rückwärtsgang sowie LED-Frontscheinwerfern auf. Beladen werden kann der 12 Volt Gelände-Buggy mit bis zu insgesamt 60 kg. Erhältlich ist der Buggy bei Toys"R"Us ab Anfang Oktober in den Märkten und bereits jetzt im Onlineshop. (Altersempfehlung: ab 3 Jahren)

"NERF Laser Ops Pro Alphapoint" - von Hasbro - Noch viel actionreicher geht es mit den brandneuen Laser Ops Pro Alphapoint Blastern von NERF weiter. Die mit Laserpointern ausgestatteten Blaster lassen die Herz von Actionhelden und -heldinnen jeden Alters höherschlagen. Durch die vollkommen ungefährlichen, abgefeuerten Infrarot-Strahlen, die bei Treffern als Licht- und Soundeffekte auf der gegnerischen Weste signalisiert werden, ist adrenalingeladener Battle-Spaß garantiert. Ab Mitte September bei Toys"R"Us in den Märkten und bereits jetzt im Onlineshop erhältlich. (Altersempfehlung: ab 8 Jahren)

"Spirit Riding Free-Spielsets" von Playmobil - Lucky, das Pferd Spirit und ihre Freunde sind derzeit vor allem bei Mädchen Gesprächsthema Nummer Eins. Und wer kann es ihnen verdenken? Sind die Charaktere aus der beliebten Pferdeserie doch so süß und farbenfroh ausgedacht. Passend dazu können Pferdefans nun die Abenteuer von Spirit Riding Free mit den Spielsets von Playmobil im eigenen Kinderzimmer nachspielen. Erhältlich ab dem 28.September bei Toys"R"Us in den Märkten und Online. (Altersempfehlung: ab 4 Jahren)

"LEGO Hogwarts Express" von LEGO (75955) - Kaum zu fassen, dass der erste Harry Potter Band bereits vor 20 Jahren in den Buchläden erschienen ist. Seitdem begeistern der Nachwuchs-Zauberer und seine Geschichte Millionen von Menschen weltweit. Kleine und große Fans haben nun die Möglichkeit beim Spielen mit dem LEGO Hogwarts Express und vielen weiteren magischen Spielsets nostalgisch in der Harry Potter Welt zu versinken und diese neu für sich zu entdecken. Das Spielset LEGO Hogwarts Express (75955) enthält insgesamt 801 Teile und beinhaltet neben dem Zug und dem berühmten Gleis 9¾ auch 5 Minifiguren aus der weltbekannten Saga. (Altersempfehlung: ab 8 Jahren)

"L.O.L. Surprise House" von MGA Entertainment - Endlich ist es da, das lang ersehnte Haus zu den super süßen kleinen L.O.L. Puppen. Puppenfans können nun herausfinden, welche winzigen Raffinessen und Überraschungen das L.O.L. Haus für seine farbenfrohen Bewohner bereithält. Der Spielfantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Mit fünf Zimmern hält das L.O.L. Haus viel Platz für seine niedlichen Puppenbewohner bereit. Erhältlich ab Mitte Oktober exklusiv bei Toys"R"Us, (Altersempfehlung: ab 4 Jahren)

"Labyrinthia" von HUCH! und Toys"R"Us - Das spannende Geschicklichkeitsspiel aus der beliebten Kinderfernsehshow "Super Toy Club" ist in enger Kooperation von SuperRTL, Toys"R"Us und HUCH! entwickelt worden und bringt den TV-Spaß jetzt auch nach Hause. Das Ziel des Spiels ist es, eine Kugel als Team gemeinsam in einer Minute ans Ziel zu bringen. Hier sind Teamwork und Geschick gefragt. Keep on rolling! Das Spiel ist ab Mitte November bei Toys"R"Us in den deutschsprachigen Märkten und Online erhältlich. (Altersempfehlung: ab 7 Jahren)

"Feuerwehr Mega-Set" von Playmobil - Das exklusiv bei Toys"R"Us erhältliche Spielset 9503 Feuerwehr-Mega-Set von Playmobil macht kleinen wie großen Feuerwehrfans einen Riesenspaß. Im Spielset enthalten sind, neben einem Feuerlöschboot, Helikopter, Amphibienfahrzeug und vier Feuerwehrmännern, viele weitere Utensilien zur Feuerbekämpfung. Das Boot kann dank eines 1,5 Volt RC-Unterwassermotors schnell zu seinen Rettungs- Einsätzen gelenkt werden. "Wasser marsch!". (Altersempfehlung: 5 - 10 Jahre)

"42416 - Großer Pferdehof mit Wohnhaus und Stall" von Schleich - Die detailgetreuen und handbemalten Figuren von Schleich machen es einem ganz leicht, sich in die Pferdewelt hineinversetzen zu lassen. Das umfangreiche Zubehör, wie zum Beispiel ein Wohnhaus, einen Pferdestall, drei Figuren, vier Tieren und vielem mehr, hilft darüber hinaus, die Fantasiewelt noch weiter auszugestalten und sich tolle Spielgeschichten rund um den Reitstall auszudenken. Aufsatteln und losspielen mit dem großen Pferdehof von Schleich. (Altersempfehlung: 5 - 12 Jahre)

"Luvabella" und "Luvabeau" von Spin Master - Die interaktiven Puppen bezaubern mit ihrer lebensecht wirkenden Mimik und ihrem stetig wachsenden Wortschatz. Kleinen Kindern fällt es hierbei leicht, sich wie echte Eltern zu fühlen, wenn sie ihre Luvabella oder ihren Luvabeau füttern, mit ihnen spielen, schmusen und ihnen neue Worte beibringen. Die Spielsets halten zusätzlich tolle interaktive Accessoires zum Spielen bereit. Den kleinen Puppenjungen Luvabeau gibt es exklusiv nur bei Toys"R"Us (Altersempfehlung: ab 3 Jahren)

"Dampfeisenbahn" von LEGO Duplo (10874) - Mit dem Eisenbahnset von LEGO Duplo können kleine Kinder schon früh im Rollenspiel ihre Eignung zum Lokomotivführer ausprobieren. Als Lokführer oder als Passagier, mit der Dampfeisenbahn von LEGO Duplo macht Zugfahren besonders viel Spaß. Das Spielset umfasst einen Bahnhof, eine Lok mit "Push&GO" Funktion und Lokführer, einen Anhänger mit Passagier, 16 Schienenelemente und viel Zubehör. Ganz neu sind die 5 farbigen Funktionssteine, die man entlang der Gleisstrecke aufstellen kann, um ein Signalton ertönen zu lassen, die Lichter ein- und auszuschalten, die Fahrtrichtung zu ändern oder den Zug zu betanken und überall anzuhalten. "Alles einsteigen bitte. Der Zug fährt los." (Altersempfehlung: 2 - 5 Jahre)

"PAW Patrol Sea Patroller" von Spin Master - Dieses 2-in-1 Rettungsfahrzeug ist perfekt für tolle Wasser- und Landabenteuer! Blitzschnell verwandelt sich das Schiff mit Brücke und Kran-Arm in ein Landfahrzeug mit Rädern für unwegsames Gelände. Durch den Kran-Arm mit Käfig kann der süße Welpe Ryder dorthin gelangen, wo seine Hilfe benötigt wird. Mit dem Katapult können sogar Rettungsringe abgefeuert werden. (Altersempfehlung: ab ca. 3 Jahren)

"Big Slime Battle" von MGA Entertainment - Slime aller Art ist der Megatrend dieses Jahres! Mit dem Big Slime Battle Set von MGA schleimige Monster in einer Arena gegeneinander zu antreten lassen, ist der ultimative Riesenspaß für alle Slimefans. Mit 40 unterschiedlichen Waffen kann man über 100 Battle-Szenarien durchspielen. Das Spielset enthält alles, um eigenen Schleim herzustellen und megastarke Schleimgeschütze zu kreieren. (Altersempfehlung: 5 - 10 Jahre)

"Boxer" von Spin Master - Mit seiner raffinierten Technik und interaktiven Persönlichkeit überzeugt der kleine, würfelförmige Roboter aus dem Hause Spin Master. Der mit neuester Technologie ausgestattete Roboter nimmt durch Berührungssensoren und Infrarot seine Umgebung wahr und reagiert unmittelbar auf äußere Reize. Stundenlanger Spielspaß ist mit diesem interaktiven Freund garantiert. (Altersempfehlung: ab 6 Jahren)

"KumiKreator" von Spin Master - Mit dem KumiKreator von Spin Master kann man super toll gemusterte und bunt gestaltete Freundschaftsbänder ganz leicht selber machen. Einfach eine der 10 im Set enthaltenen Designvorlagen einsetzen, losdrehen und schon kreiert der KumiKreator die schönsten Bänder in Wunschlänge. Sobald diese erreicht ist, einfach das Ende mit einem der stylischen Verschlüsse fertiggestalten und voila, das individuelle Freundschaftsarmband ist fertig. (Altersempfehlung: ab 8 Jahren)

"Our Generation" von Planetextra - Mit den ca. 45 cm großen, farbenfrohen Puppen und ihrem umfangreichen Zubehör rund um die Themen Pferdestall, Friseursalon, Fashion und Lifestyle lassen sich unterschiedlichste Spielwelten erdenken und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ganz gleich, ob es die Puppen, Pferde oder tollen Themen-Spielsets sind, da ist für jeden etwas dabei. (Altersempfehlung: ab 3 Jahren)

"FurReal - Ricky mein schlaues Hündchen" von Hasbro - Ricky macht seinem Ruf alle Ehre, denn er kann wie ein echter Hundewelpe, Stöckchen fangen, Pfötchen geben und kuscheln. Außerdem macht er authentische Bellgeräusche und hat insgesamt über 100 weitere Geräusch- und Bewegungskombinationen, die das Spielen mit Ricky nie langweilig werden lassen. Besonders an dem niedlichen Hundewelpen ist, dass er nach dem Leckerli essen sogar ein Häufchen machen kann. Ricky darf daher dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum nicht fehlen und macht - fast wie ein echter Hund - das Familienleben noch ein Stück bunter. (Altersempfehlung: ab 4 Jahren)

Viele weitere Geschenkideen finden sich ab Oktober im Toys"R"Us Weihnachtskatalog sowie im Internet unter www.toysrus.de, www.toysrus.at oder www.toysrus.ch.

