„Unterwegs in Österreich“ ab 10. September aus Tirol

Wien (OTS) - Ab Montag, dem 10. September 2018, macht das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio Station in Tirol. Jan Matejcek und Sabine Amhof melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2, Nina Kraft bzw. Jan Matejcek (13. September) begleiten die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.

Montag, 10. September:

„Guten Morgen Österreich“ aus Zirl

Zum Thema Schulstart gibt es ein Studiogespräch mit dem Erziehungsexperten Peter Stanger. Der Innsbrucker Starautor Bernhard Aichner präsentiert seinen neuen Krimi „Bösland“, und Ex-Radprofi Georg Totschnig gibt einen Ausblick auf die Rad-WM, die vom 22. bis 30. September in Tirol stattfinden wird. Alle Radsportfans dürfen sich auf rund 43 Stunden hochklassigen Sport in ORF eins und ORF SPORT + freuen. Rund um die Rennstrecke werden über die WM-Woche Hunderttausende Fans aus der ganzen Welt erwartet. Mehr als 30 Länder weltweit werden aus Tirol übertragen, darunter, neben nahezu allen Ländern Europas, TV-Stationen aus Australien, Japan, Kanada, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Südafrika, Thailand, den USA und aus Lateinamerika.

Außerdem gibt es in der Sendung eine Vorschau auf die Europäische Woche des Sports (23. bis 30. September). Für den Musik-Act sorgen drei junge Geigerinnen: Waldauf 3.

„Daheim in Österreich“ aus Thaur

Zu Gast sind Musiker und Krippenschnitzer Luis Plattner sowie Perkussionist und Komponist Manu Delago. Außerdem informiert die Sendung über das Thema Stammzellenspende, in der Rubrik „Styling“ geht es um kreative Sportbekleidung.

Dienstag, 11. September:

„Guten Morgen Österreich“ aus Thaur

Tagesthema: Prostatavorsorge anlässlich des europäischen Prostatatags. Im Studio zu Gast sind Ex-Skiprofi Stephan Eberharter, der gemeinsam mit Verena Scheitz die „Alpen-Radshow“ (15. September, 20.15 Uhr, ORF 2) moderiert, und anlässlich der Kletter-WM in Tirol (6. bis 16. September in ORF SPORT +) die vierfache Kletter-Weltmeisterin Angela Eiter. Der Musik-Act in Tiroler Dialekt kommt von Singer-Songwriterin Barbara Luggin.

„Daheim in Österreich“ aus Wattens

Paraclimbing-Trainerin Katharina Saurwein gibt Einblick, wie Menschen mit Behinderung wie Amputation, Sehbehinderung, Zerebralparese oder Querschnittlähmung Klettern ausprobieren und das Einmalige dieser faszinierenden Sportart selbst erleben können. Außerdem in der Sendung: ein Porträt der Fußballclub-Präsidentin Diana Langes. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Zillertaler Mander.

Mittwoch, 12. September:

„Guten Morgen Österreich“ aus Wattens

Tagesthema: Achtung giftig – Vorsicht beim Schwammerlsuchen. Infos gibt Dr. Martin Kirchmair, Vorsitzender des Pilzvereins Jenbach. Zu Gast im Studio sind Kristallwelten-Geschäftsführer Stefan Isser und Schauspieler Johann Nikolussi, musikalisch wird es mit Petra Frey.

„Daheim in Österreich“ aus Rum

Anlässlich der Rad-WM in Tirol sind Streckenmanager Gerhard Wehr und der ehemalige Radprofi Helmut Wechselberger zu Gast, Heiko Wilhelm berichtet von der Kletter-WM. Bei Apothekerin Mag. Verena Tomaselli geht es diesmal um das Thema „Schilddrüse“. Für musikalische Untermalung sorgt Hackbrettkünstlerin Maria Zeisler alias „Maria Ma“.

Donnerstag, 13. September:

„Guten Morgen Österreich“ aus Rum

Tagesthema: Tag des Testaments – So erbt man richtig. Notar Philipp Schwaz informiert. Außerdem zu Gast: Ex-Snowboarderin Nicola Pederzolli, die spezielle Kleidung für stillende Mütter entwirft, und Schauspielerin Ronja Forcher. Sie verkörpert in der ORF/ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ seit ihrem zwölften Lebensjahr die Tochter des Bergdoktors und steht derzeit für die 12. Staffel vor der Kamera. Für den Music-Act sorgt Schlagersängerin Caro.

„Daheim in Österreich“ aus Innsbruck

Ab 13. September stellt Dr. Christine Reiler in einer neuen Reportagen-Reihe immer donnerstags in „Daheim in Österreich“ neueste Entwicklungen aus der Medizin und Medizintechnik vor – von den großen Fortschritten bei Bein- und Armprothesen bis hin zu aktuellen Entwicklungen in der Bestrahlungstherapie. Zum Auftakt besucht die Ärztin und ORF-Gesundheitsexpertin Professor Francesco Moscato am Wiener AKH und stellt eine spezielle 3-D-Druck-Technologie vor, die in Wien erstmals auch in der Medizin eingesetzt wird. Außerdem zu Gast im Studio: Kletter-Weltmeisterin Anna Stöhr.

Freitag, 14. September:

„Guten Morgen Österreich“ aus Innsbruck

Im Tagesthema geht es um die Volkskrankheit Kopfschmerzen – anlässlich des europäischen Kopfschmerz- und Migränetags. Im Studio sprechen die beiden Expeditionsskifahrer und Filmemacher Matthias Haunholder und Matthias Mayr über ihr neues Projet „No Man’s Land“, das im Oktober Premiere feiert – diesmal sind sie in der Arktis unterwegs. Im Studio zu Gast ist Rad-WM-Organisator Andreas Klingler, für den Musik-Act sorgt Siegfried Walch, und Buchhändler Markus Renk präsentiert das Buch der Woche.

„Daheim in Österreich“ aus Innsbruck

Rad-WM-Sprecherin Esther Wilhelm informiert über Events bei der Rad-WM, Tierarzt Mathias Seewald spricht über Zahnchirurgie bei Tieren.

