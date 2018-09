SPÖ-Termine von 10. September bis 16. September 2018

Wien (OTS/SK) - DIENSTAG, 11. September 2018:

9.00 Uhr Die SPÖ-Parlamentsfraktion trifft sich zu ihrer Herbsttagung (10./11.9.) unter dem Motto "Für die Menschen. Für das Miteinander. Für ein soziales Österreich". Der medienöffentliche Teil der Tagung beginnt am Dienstag. Im Mittelpunkt der Herbsttagung stehen Grundsatzreferate von SPÖ-Chef und -Klubobmann Christian Kern und dem gf. Klubobmann Andreas Schieder sowie ExpertInnen-Panels zu den Themen "Arbeit und Soziales, "Leistbares Wohnen" und "Gesundheit für alle". Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/y6v8nkjx (Messe Wien, Congress Center, Leharsaal, Messeplatz 1, 1020 Wien).

10.10 Uhr Anlässlich der Plenarsitzungen (10. bis 13. September) des Europäischen Parlaments findet ein gemeinsames Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner, Eugen Freund, Josef Weidenholzer, Karin Kadenbach und Karoline Graswander-Hainz statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N2.1).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet die Buchpräsentation „Edelweiß“ von Günter Wels statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y8bglmdg (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 12. September 2018:

Burgenland-Tag von SPÖ-Vorsitzendem Christian Kern im Rahmen der „Stadt.Land.Zukunft.“-Tour.

Gf. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder auf Arbeitsbesuch in London im Rahmen der IPU-Konferenz zum Thema „Westbalkan“ (London, Großbritannien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, hält der libanesische Autor Elias Khoury einen Vortrag zum Thema „Lebanon and Palestine“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/ya4jgrt2 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 13. September 2018:

17.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Veranstaltung „Fenster auf und Luft herein 3.0 – Ein Spätsommerabend mit dem Schriftsteller Michael Köhlmeier und SPÖ-Vorsitzendem, Klubobmann Christian Kern. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y8wbt7tn (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 14. September 2018:

Salzburg-Tag von SPÖ-Vorsitzendem Christian Kern im Rahmen der „Stadt.Land.Zukunft.“-Tour.

14.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Josef Weidenholzer nimmt im Rahmen des Alternativ-Gipfel Salzburgs an der Diskussion "Säule der sozialen Rechte – in Europa! und in Österreich?" teil (TriBühne Lehen, Tulpenstraße 1, 5020 Salzburg).

SAMSTAG, 15. September 2018:

Kärnten-Tag von SPÖ-Vorsitzendem Christian Kern im Rahmen der „Stadt.Land.Zukunft.“-Tour.

19.00 Uhr Gf. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder besucht das Oktoberfest der Austria XIII im Auhof-Center Wien (Albert-Schweitzer-Gasse 6, 1140 Wien-Penzing).

