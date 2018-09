Donaustadt: Jazz und Blues am Hannah-Arendt-Platz

Wien (OTS/RK) - Bereits zum dritten Mal findet in der Donaustadt ein „Jazz und Genusstag“ statt. Heuer geht die Musik- und Kulinarik-Veranstaltung am Samstag, 8. September, ab 17.00 Uhr, am Hannah-Arendt-Platz im Stadtteil „Seestadt“ über die Bühne. Jazz, Blues und Weltmusik der Spitzenklasse sind bis in den Abend zu hören. Bei lokalen Anbietern und Gastronomie-Fahrzeugen („Food Trucks“) kann das Publikum kulinarische Schmankerln kaufen. Das mitreißende melodiöse Programm bestreitet das „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ gemeinsam mit dem Gitarristen und Sänger Gottfried David Gfrerer. Für die Organisation dieser Festivität sorgt der „Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur – KULT“. Der Bezirk und weitere Partner unterstützen das Projekt. Der Eintritt ist frei. Auskunft: Telefon 0664/24 11 767.

Das „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ beeindruckt ihre Zuhörerschaft bei Konzerten in aller Welt. Michaela Rabitsch (Gesang, Trompete, Horn) und Robert Pawlik (Gitarre, Gesang) leiten das Ensemble und gelten in der Musik-Branche als „Vienna’s First Couple Of Jazz“ und als „Musikalische Globetrotter“. Ungeachtet der Erfolge in der Ferne zieht es Rabitsch und Pawlik immer wieder in das heimatliche Wien. Auf dem Hannah-Arendt-Platz stellen die prominenten Künstler die jüngste CD „Gimme The Groove“ vor. Gottfried David Gfrerer genießt einen erstklassigen Ruf als „Slide-Gitarrist“ und hat bisher die Alben „Stainless Steel“ und „Scoop & Run“ veröffentlicht. Um 17.00 Uhr, um 18.15 Uhr und um 19.45 Uhr starten die Auftritte der Musiker. Nähere Informationen via E-Mail:

office@michaelarabitsch.com.

Allgemeine Informationen:

KULT – Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur:

www.jazzundgenusstag.at

Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett:

www.michaelarabitsch.com

Gottfried David Gfrerer:

http://gottfriedgfrerer.at

Veranstaltungen im 22. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

