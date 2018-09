AVISO – Junckers Rede zur Lage der Union: Live-Übertragung und Analyse

Liveübertragung Rede zur Lage der Union Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker anschließende Diskussion mit Politik- Medienexpert/innen am Mittwoch 12.09.18 im EU-Haus in Wien

Wien (OTS) - Die Vertretung der EU-Kommission in Österreich, das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich und die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik laden zur Live-Übertragung und Analyse der Rede zur Lage der Union des Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker.

Es diskutieren:

Alexandra Stanic, Chefreporterin Magazin biber

Ralph Janik, Rechercheplattform Addendum, Universität Wien

Sophie Forster, Bloggerin und Social Media Influencerin

Wolfgang Böhm, Leitung Europa-Redaktion Die Presse

Themen der Diskussion:

Was sind die wichtigsten Vorschläge für die Zukunft der EU? Wie sehr treffen die gesetzten Themen die derzeit drängendsten Probleme? Was braucht es, damit Bürger/innen an den Europawahlen im Mai 2019 teilnehmen? Welche Fragen bewegen dabei besonders junge Wähler/innen?

Moderation: Paul Schmidt, Österreichische Gesellschaft für Europapolitik

Anmeldung bitte unter: europaclub @ oegfe.at oder telefonisch: 01/533 49 99 – 16



Datum: 12.09.2018, 09:00 - 11:30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, Österreich

Url: https://oegfe.at/2018/09/ecw_junckerrede_120918/

Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Heinz-Rudolf Miko

Pressesprecher

++43 6767 90 80 45

Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu