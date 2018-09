„Bürgeranwalt“: Schimmel in der Wohnung – Welche Rechte hat der Mieter?

Am 8. September um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 8. September 2018, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Teures Medikament wird nicht bezahlt

Ein spezielles, sehr teures Medikament würde seine seltene, extrem schmerzhafte Sonnenempfindlichkeit lindern, behauptet ein Steirer und verweist auf Leidensgenossen, denen damit geholfen wurde. Doch die Übernahme der Kosten wurde von der steirischen Gebietskrankenkasse und vom Krankenhausträger abgelehnt. Volksanwalt Dr. Günther Kräuter kritisiert deren Vorgangsweise.

Nachgefragt: Zwölf Jahre Warten auf den Unfallbericht

Mit einer Notlandung konnte ein Hubschrauberpilot 2006 das Leben aller Insassen retten, am Hubschrauber entstand Totalschaden. Die Schuld dafür gibt der Pilot der Firma, die das Triebwerk gewartet hatte. Doch seine Schadenersatzforderungen kann er nicht geltend machen, weil der Unfallbericht der staatlichen Untersuchungsstelle fehlt. Nach dem ersten Bericht in der Sendung „Bürgeranwalt“ wurde der Abschlussbericht für April 2018 angekündigt. Warum liegt er noch immer nicht vor?

Schimmel in der Wohnung. Welche Rechte hat der Mieter?

Einige Monate nachdem Herr P. mit seiner Familie in ein kleines Apartment in Kärnten gezogen war, zeigte sich immer größerer Schimmelbefall. Die Familie bekam gesundheitliche Probleme und zog aus. Es folgte ein Rechtsstreit mit dem Vermieter. Wer trägt die Schuld für den Schimmel? Bekommt die Familie Schadenersatz?

