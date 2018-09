ORF III am Wochenende: „zeit.geschichte“ zum Thema Luftfahrt mit Dokupremiere „Die AUA – 60 Jahre österreichische Fluggeschichte“

Außerdem: Herbert Pixner in „Live@RKH“, „Der Barbier von Sevilla“ aus der Met 2014, neue Ausgabe „Pixel, Bytes & Film – Artist in Residence“

Wien (OTS) - Vor 60 Jahren nahm Austrian Airlines ihren Linienflugbetrieb mit einem Flug von Wien nach London auf. Aus diesem Anlass steht die „zeit.geschichte“ am Samstag, dem 8. September 2018, ganz im Zeichen der Luftfahrt und zeigt u. a. die ORF-III-Neuproduktion „Die AUA – 60 Jahre österreichische Fluggeschichte“. Am Sonntag, dem 9. September, präsentiert „Erlebnis Bühne“ Rossinis Opernklassiker „Il barbiere di Siviglia“ aus der Metropolitan Opera New York 2014.

Samstag, 8. September: „zeit.geschichte“-Tripel mit „Die AUA – 60 Jahre österreichische Fluggeschichte“ (20.15 Uhr), „Duell in der Luft – Kampfflieger im Ersten Weltkrieg“ (21.00 Uhr), „Der Gigant – Hitlers Riesenflugzeug“ (21.45 Uhr), danach „Live@RKH: Herbert Pixner Projekt“ (22.35 Uhr)

60 Jahre österreichischer Luftverkehr: ORF III widmet dem Jubiläum der ersten österreichischen Fluglinie am Samstag einen dreiteiligen „zeit.geschichte“-Abend über die Geschichte der Luftfahrt. Den Auftakt macht die Erstausstrahlung der Dokumentation „Die AUA – 60 Jahre österreichische Fluggeschichte“ (20.15 Uhr) von Regisseurin Alex Hesse über die wechselhafte Historie des rot-weiß-roten Flugunternehmens. Darin erzählen die beiden ersten Flugbegleiterinnen, wie in den Anfängen der Fluglinie die Speisen in 10.000 Metern Höhe serviert wurden und welche Meinung die beiden damals über die von Fred Adlmüller designten Uniformen hatten. Eine junge Pilotin schildert ihre Betroffenheit über die Terroranschläge am 11. September 2001, die die gesamte Luftfahrt auf den Kopf stellten. Vorstandsmitglieder der Austrian Airlines sprechen zudem über die Schwierigkeiten, ein solch großes Unternehmen durch die wechselvollen Zeiten zu führen. Anschließend wird in der Produktion „Duell in der Luft – Kampfflieger im Ersten Weltkrieg“ (21.00 Uhr) die kriegerische Rolle der Luftfahrt beleuchtet: So beschleunigte zum Beispiel der Erste Weltkrieg die Entwicklung der Luftfahrt. Mit Hilfe der gerade erst erfundenen Flugzeuge machten Deutsche und Alliierte den Himmel zum Schlachtfeld. Die Dokumentation von Nick Green erzählt vom Wettlauf der Ingenieure um die Lufthoheit. Der Film „Der Gigant – Hitlers Riesenflugzeug“ (21.45 Uhr) von Oliver Halmburger und Thomas Staehler erzählt schließlich von der Entdeckung eines riesigen Flugzeugwracks, das im Frühjahr 2012 von italienischen Tauchern vor der Küste Sardiniens gesichtet wurde. Der Fund war eine Sensation, da es sich um die Überreste eines sogenannten „Giganten“ handelte, der vor 75 Jahren als größtes Flugzeug der Welt galt und für die Invasion Englands entwickelt worden war. Nur wenige Minuten nach dem Start im Jahr 1943 wurde das Transportflugzeug von der britischen Luftwaffe angegriffen und abgeschossen. Die Doku rekonstruiert den dramatischen Luftkampf und erzählt die Geschichte der Menschen an Bord.

Danach gibt es Rock- und Popmusik „made in Austria“ – diesmal Herbert Pixner in „Live@RKH“ (22.35 Uhr). Energie, Spannung, Herzblut und Improvisation – das ist die Mischung, mit der der Ausnahmemusiker sein Publikum begeistert. Auf unvergleichliche Art und Weise verbindet er samt Band traditionelle Volksmusik mit Rock, Jazz, Blues Tango, Flamenco und vielen anderen Spielarten.

Sonntag, 9. September: „matinee: Chamber Music Wonderland – Porträt eines musikalischen Juwels in Tirol“ (9.00 Uhr), „Pixel, Bytes & Film – Artist in Residence: Ralo Mayer – Noordungs Wien“ (9.55 Uhr), „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett: Viva Rossini! Il barbiere di Siviglia“ (20.15 Uhr)

Der Sonntag startet mit den Obertöne-Kammermusiktagen aus dem Stift Stams in der „matinee“ (9.00 Uhr). Regisseur Emanuel Altenburger gibt faszinierende Einblicke in die Welt der Kammermusik und präsentiert neun Musiker/innen aus acht Ländern, die für eine Woche zusammenkamen, um im Bernardisaal des Barockstifts Stams ein Repertoire für vier Konzerte einzustudieren. Danach folgt eine neue Ausgabe der Medienkunstinitiative „Pixel, Bytes & Film – Artist in Residence“ (9.55 Uhr), in der Ralo Mayer über Pläne zur Besiedlung des Weltalls und Hermann Noordungs Buch „Das Problem der Befahrung des Weltraums“ spekuliert.

Im Hauptabend heißt es in „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett: Viva Rossini!“. Auf dem Programm steht Gioachino Rossinis Meisterwerk der Opernliteratur „Il barbiere di Siviglia“ (20.15 Uhr) aus der Metropolitan Opera New York 2014. Es dirigiert Michele Mariotti, in den Hauptpartien sind Isabel Leonard, Lawrence Brownlee und Christopher Maltman zu erleben. Regie führte Bartlett Sher.

