Leasing-Neugeschäft boomt: Plus 15 Prozent im 1. Halbjahr

Zweistellige Zuwachsraten in allen 3 Sparten (Immobilien-, KFZ- und Mobilien-Leasing) sorgten für erneutes Neugeschäftswachstum im ersten Halbjahr 2018.

Wien (OTS) - Die österreichische Leasingwirtschaft konnte im ersten Halbjahr 2018 mit einem Neugeschäft von rund 3,9 Mrd. Euro (+15,2 Prozent) erneut ein imposantes Wachstum verzeichnen. Mit mehr als 122.000 neu abgeschlossenen Verträgen wurde der Rekord aus dem Vorjahr um 11,1 Prozent übertroffen. Das Gesamtvolumen aller rund 666.000 Leasingverträge in Österreich liegt derzeit über 23 Mrd. Euro.

Vertragsvolumen im Immobilien-Leasing um 53,3 Prozent gewachsen

Die Anzahl der bis Ende Juni 2018 abgeschlossenen Verträge (48) stieg im Jahresvergleich nur leicht an (+4,4 Prozent), jedoch wuchs das Volumen der Anschaffungswerte im Neugeschäft um beachtliche 53,3 Prozent und lag zum Halbjahr 2018 bei beachtlichen 241 Mio. Euro. Folglich entwickelte sich auch das durchschnittliche Vertragsvolumen im Vergleich zum Vorjahr ausgezeichnet und konnte um 47 Prozent auf rund 5 Mio. Euro gesteigert werden. Diese erfreuliche Entwicklung im Segment Immobilien zeigt, dass die heimische Wirtschaft wieder vermehrt auf Leasing für die Finanzierung von Immobilienprojekten setzt.

Neugeschäftsvolumen im Mobilien-Leasing legt deutlich zu

Im ersten Halbjahr 2018 stieg auch die Anzahl der neu abgeschlossenen Verträge im Mobilien-Leasing um 11,7 Prozent auf 10.860 Stück, zusätzlich konnte die durchschnittliche Vertragssumme im Jahresabstand um 2,6 Prozent auf 70.448 Euro gesteigert werden. Nach dem leichten Rückgang des Vorjahres stieg das Neugeschäftsvolumen daher gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 um erfreuliche 14,3 Prozent auf 765 Mio. Euro.

Besonders positiv entwickelten sich die Segmente medizintechnische Geräte mit einem Plus von rund 147 Prozent sowie Computer und Büroequipment(+85 Prozent).

Kfz-Leasing beliebter denn je: konstant hohe Leasingquote und Zuwächse im Neugeschäft

Das KFZ-Leasing Neugeschäft in Österreich kann sich im ersten Halbjahr 2018 mit einem Plus von 13,3 Prozent und aktuell 2,9 Mrd. Euro sehen lassen. Grund dafür sind vor allem die steigenden Kfz-Neuzulassungen von 218.861 Stück, die ein Plus von 4,2 Prozent zum Vorjahr erreichten. Dadurch blieb auch die Leasingquote am Gesamtmarkt Österreich mit 42,1 Prozent auf einem konstant hohen Niveau.

Vor allem Unternehmern ist ihre Mobilität wichtig. Bereits mehr als jeder Zweite setzt auf Leasing als Finanzierungsform und lässt die betriebliche Leasingquote auf sensationelle 54,7 Prozent (+5,9 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr) steigen. Durch den höheren Firmenanteil stieg auch insgesamt die durchschnittliche Kfz-Vertragssumme um +2 Prozent auf 25.769 Euro im Vergleich zum Jahr 2017.

Fuhrparkmanagement weiter auf der Überholspur

Neben klassischem KFZ-Leasing erfreut sich auch Fuhrparkmanagement mit seinen umfassenden Dienstleistungen einer verstärkten Nachfrage. So wuchs das Bestandvolumen an Fuhrparkmanagement-Verträgen im ersten Halbjahr 2018 um 12,7 Prozent auf rund 1,9 Mrd. Euro. Ganzheitliches, externes Management von Firmenflotten durch Fullservice-Lösungen ist weiterhin stark nachgefragt. Leasingverträge dieser Art konnten ein Wachstum von 11,3 Prozent verzeichnen. Unternehmen wollen sich immer weniger selbst um die Administration ihrer Firmenfahrzeuge kümmern müssen und sie wollen vor allem kein Risiko betreffend der Fahrzeugkosten tragen.

„Leasing ist eine clevere und zeitgemäße Art zu finanzieren. Die Nutzung der Fahrzeuge steht dabei im Mittelpunkt, was gerade für Unternehmen wichtig ist – denn sie müssen in ihrer täglichen Arbeit stets mobil sein.“, erklärt VÖL-Präsident Dr. Alexander Nekolar die steigende Nachfrage. „Das Outsourcing des gesamten Fuhrparks vereinfacht zudem die Abwicklung und erhöht das Einsparungspotential durch professionelle Beratung.“

