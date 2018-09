VP-Schwarz zu Kinderbetreuung: Bundesregierung setzt Qualitätssteigerung im Kindergarten um

Geplante Änderungen sehr begrüßenswert – Rot-Grün verschläft nötige Reformen – Dank Bundesregierung auch Wien nun am richtigen Weg

Wien (OTS) - Besonders erfreut zeigt sich die ÖVP-Bildungssprecherin über die geplanten Änderungen von Bildungsminister Faßmann für die Kinderbetreuungseinrichtungen – insbesondere über die künftig verbindliche Vermittlung von Werten. Während Rot-Grün in Wien die Entwicklungen verschläft und in Wien in den letzten Jahren fragwürdige Einrichtungen aus dem Boden wuchsen, nimmt sich die Bundesregierung der anstehenden Probleme an schafft damit eine weitere Qualitätssteigerung. So soll künftig - neben einer zusätzlichen, verstärkten Sprachförderung - ein besonderer Fokus auf das Sprachniveau des Personals gelegt werden: für Sprachförderpersonal soll das Sprachniveau Deutsch C1 verpflichtend werden.

„Die ÖVP Wien setzt sich bereits seit Langem für Reformen im Elementarbereich ein. Wir freuen uns, dass unsere Ansätze nun in den geplanten Änderungen zu finden sind, wie etwa die verpflichtende Wertevermittlung in den Kinderbetreuungseinrichtungen“, zeigt sich Schwarz zufrieden. Die Vermittlung von Werten wie Toleranz, Offenheit, Respekt und Gleichwertigkeit werden damit statt bloßer Lippenbekenntnisse endlich tatsächlicher integraler Bestandteil der Betreuungseinrichtungen. „Während Wien die letzten Jahre in der Pendeluhr in tiefem Schlaf verbracht hat, setzt Bildungsminister Faßmann einen wichtigen und richtigen Schritt. Wien hätte hier längst tätig werden müssen, ist Wien doch angesichts der bestehenden Probleme Hauptadressat!“

„Es ist höchst an der Zeit“, so Schwarz abschließend, „dass die Wiener Stadtregierung endlich ihre Aufgaben wahrnimmt und sich der wichtigsten Aufgabe widmet – der Zukunft unserer Kinder. Zu lange schon hat Wiens Nachwuchs unter einer verblendeten, ideologisch falsch gepolten Bildungspolitik gelitten.“

