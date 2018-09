Neubau: „Irish Folk Rock“ im Theater am Spittelberg

Wien (OTS/RK) - Das „Theater am Spittelberg“ (7., Spittelberggasse 10) ist der Schauplatz mannigfaltiger Konzerte, vom Wienerlied bis zu Pop und Welt-Musik. Kleinkunst- und Comedy-Darbietungen plus Unterhaltungsangebote für Kinder runden den Spielplan für die bis Sonntag, 30. September, dauernde Sommer-Saison 2018 ab. Heute, Freitag, 7. September, macht die Formation „Ingrid Diem & her diemteam“ deutschsprachige Soul–Musik mit einer launigen Umrahmung (Anfang: 19.30 Uhr, Karten: 23 Euro). Am Samstag, 8. September, musiziert das Quintett „Paddy Murphy“ auf der Bühne im Spittelberg-Theater. Die Gruppe zeichnet sich durch Energie und Lebensfreude aus. Den Stil der Band beschreibt die Theater-Leitung als „Irish Speed Folk Rock“ (Start: 19.30 Uhr, Karten: 23 Euro). Auskünfte dazu: Telefon 526 13 85.

Bei dem „irischen“ Konzert am Samstag erlebt das Publikum einen melodiösen „Wirbelsturm“. Nuschin Voussoughi ist die Direktorin der Bühne am Spittelberg und sagt über das anstehende Gastspiel der fünf temperamentvollen Musiker aus Oberösterreich: „‘Paddy Murphy‘ begeistern mit einer Mischung aus hart gesottenem Rock kombiniert mit harmonischen Folk-Balladen“. Beantwortung von Anfragen via E-Mail:

office@theateramspittelberg.at.

Liebes Nagetier: „Mäuschen Max verschenkt die Welt“

An junge Menschen im Alter ab 2 Jahren wendet sich das Ensemble „Klangmemory“ am Sonntag, 9. September, ab 11.00 Uhr. In dieser Matinee lauschen die Kleinen feinen melodiösen Arrangements mit „zauberhaften“ Tönen und mit fesselnden Rhythmen. Der Titel der kindgerechten Veranstaltung lautet „Mäuschen Max verschenkt die Welt – Eine klingende Geburtstagsgeschichte“. Im Mäusehaus wird das Geburtstagsfest der Großmutter vorbereitet. Kräuter-Tee und Nuss-Torte sollen der betagten Nagerin gut schmecken und zudem will der Mäuserich „Max“ nicht mehr und nicht weniger als „das beste und größte und schönste Geschenk der Welt“ auftreiben. Zu vernehmen sind Gitarre, Ukulele, Piano, Flöte, Bratsche, Geige, Percussion und weitere Instrumente. Vier Künstler erfreuen die Kinder: Christina Foramitti, Peter Groißböck, Irene Narnhofer und Gregor Narnhofer. Eintrittspreis: 8 Euro. Informationen und Reservierungen via E-Mail:

tickets@theateramspittelberg.at.

Allgemeine Informationen.

Theater am Spittelberg:

www.theateramspittelberg.at

Sängerin Ingrid Diem:

www.ingriddiem.com/

Kapelle „Paddy Murphy“:

www.paddymurphy.at/

Kinder-Programm „Mäuschen Max“

(Ensemble „Klangmemory“):

www.maeuschenmax.at/ueber-uns/

Veranstaltungen im 7. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/neubau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk