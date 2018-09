AICM richtet lokale Unterzeichnung der Responsible Care® Global Charter und Abschlussfeier zum 10. Tag der Offenen Tür aus

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die AICM (Association of International Chemical Manufacturers) hat im Beisein von mehr als 70 Delegierten aus 37 Mitgliedunternehmen und einem Dutzend Medienvertretern in Shanghai die lokale Unterzeichnung der Responsible Care® Global Charter (RCGC) und die Abschlussfeier zum 10. Tag der Offenen Tür (Open-to-Public Day, OTP) ausgerichtet. Herr Patrick Vandenhoeke, Chairman der Responsible Care Leading Group (RCLG) des International Council of Chemical Associations (ICCA) und Herr Ji Jianjun, Executive Vice Secretary des Responsible Care Working Committee der China Petroleum and Chemical Industry Federation (CPCIF) wohnten den Feierlichkeiten bei und wurden als Gastredner vorgestellt. Im Rahmen der feierlichen Zeremonie unterzeichneten bzw. erneuerten die 37 AICM-Mitgliedsunternehmen ihre RCGC-Verpflichtungen und beteiligten sich an einer lebhaften Round Table-Diskussion zu den Themenbereichen "Responsible Care Implementations in China" (Responsible Care-Implementierungen in China) und "Chemistry shapes the Future" (Chemie prägt die Zukunft).

Die AICM ist Pionier und Vorreiter bei der Weiterentwicklung von Responsible Care® in China. Dies ist bereits die 3. lokal veranstaltete Unterzeichnung der RCGC, die von der AICM mit Unterstützung des International Council of Chemical Associations (ICCA), dem Handelsverband der globalen chemischen Industrie. in den letzten 10 Jahren organisiert wurde. Die AICM und ihre Mitgliedsunternehmen haben seit 1988 in Zusammenarbeit mit ICCA und CPCIF die Führungsrolle für die Einführung von Responsible Care® in China übernommen. 2010 wurde die AICM als Beobachter in die ICCA Responsible Care Leadership-Gruppe aufgenommen.

Eines der Schlüsselelemente bei der Umsetzung von Responsible Care® sind die OTP-Kampagnen, die seit 2009 von der AICM mit ihren Mitgliedsunternehmen organisiert werden. 2018 schlossen sich 28 Verbandsmitglieder der AICM OTP-Aktion an und öffneten unter dem Motto "Green Architecture Inspired by Innovative Chemistry'" (Grüne Architektur, die von innovativer Chemie inspiriert ist) die Tore zu mehr als 40 Standorten in ganz China. Mit gut konzipierten öffentlichen Vorträgen, Werksbesichtigungen, Vorführungen vor Ort und Community-orientierten Aktivitäten präsentierten die Konzerne Air Liquide, Arkema, AkzoNobel, Allnex, Ashland, BASF, Cabot, Celanese, Clariant, Covestro, Dow, DSM, Eastman, Evonik, Henkel, Ingevity, Kemira, Linde, LANXESS, Mitsubishi, Merck, Methanex, PPG, SABIC, Solvay, Topsafe, Trinseo und WACKER der Öffentlichkeit ihr Engagement als verantwortungsbewusst handelnde Chemiebranchenriesen.

INFORMATIONEN ZUR AICM

Die Association of International Chemical Manufacturers (AICM) wurde 1988 gegründet und vertritt fast 70 große multinationale Unternehmen aus der chinesischen Chemieindustrie. Ihre Mitglieder sind in den Feldern Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Transport, Vertrieb und Entsorgung von Chemikalien tätig. Der Verband und seine Mitgliedsunternehmen teilen die gemeinsame Vision, zur nachhaltigen Entwicklung einer verantwortungsbewussten Chemiebranche in China beizutragen. Die AICM verpflichtet sich, Responsible Care® und andere weltweit anerkannte Prinzipien des Chemikalienmanagements bei allen Beteiligten zu fördern, und setzt sich für kosteneffiziente wissenschaftliche und risikobasierte Richtlinien ein, um den Beitrag der Chemieindustrie zur chinesischen Wirtschaft auszubauen.

Rückfragen & Kontakt:

Lin Lin

AICM

+86-10-8518-1897