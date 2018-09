Bundesheer: Erneuter Sieg im Mixed-Teambewerb

Über 2.000 Läufer des Bundesheeres beim Wien Energie Business Run

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 6. September 2018, fand der 18. Wien Energie Business Run statt. 2.382 Bedienstete des Österreichischen Bundesheeres in 794 Teams nahmen am Lauf rund um das Ernst-Happel Stadion teil. Damit stellte das Bundesheer auch heuer wieder das stärkste Unternehmen.

Der Chef des Generalstabes, General Robert Brieger, lief mit gutem Beispiel voran und legte die circa vier Kilometer lange Strecke ebenfalls zurück. Wolfgang Baumann, der Generalsekretär des Verteidigungsministeriums, war in Vertretung von Bundesminister Mario Kunasek vor Ort und feuerte die Läufer an.

Das Team HSZ-1, bestehend aus Korporal Julia Hauser, Gefreite Lena Millonig und Zugsführer Andreas Vojta, gewann den Mixed-Teambewerb und knüpfte damit am Erfolg vom Vorjahr an. Der schnellste Läufer bei den Herren war Andreas Vojta, der dem Zweiplatzierten knapp eine Minute abnahm. Julia Hauser unterlag der schnellsten Läuferin nur um 0,2 Sekunden. Drittbeste Zeit bei den Frauen erreichte Lena Millonig.

Verteidigungsminister Kunasek zeigt sich erfreut über die hohe Teilnehmerzahl: „Sport und Bewegung sind beim Bundesheer schon immer ein großes Anliegen und spielen auch für die Gesundheit eine wichtige Rolle. Ich gratuliere allen Teilnehmern zu ihrer herausragenden Leistung. Es freut mich besonders, dass das Bundesheer beim heurigen Business Run wieder so zahlreich vertreten war.“

Das Bundesheer ist einer der wichtigsten Leistungssportförderer Österreichs und bietet im Heeressportzentrum jährlich über 400 Sportlerinnen und Sportlern aus verschiedensten Sportarten eine umfassende Basis für ihre sportliche und berufliche Karriere.

