VORTRAG: Das Stehaufmännchen-Prinzip: Vom gesunden Umgang mit Herausforderungen

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze lädt zum Vortrag „Das Stehaufmännchen-Prinzip. Vom gesunden Umgang mit Herausforderungen“ von Andrea Schrenk, BEd MSc am Donnerstag, 27. September 2018, um 18:30 Uhr in der Kärntner Straße 26/ Marco d’Aviano-Gasse 1, 1010 Wien

Die Teilnahme ist frei, um Anmeldung wird gebeten:

01/ 996 80 92 bzw. direkt über die Website www.oeggk.at

Jeder von uns hat die Wahl, wie er auf Lebenskrisen reagiert. Schaffen wir es, diese zu bewältigen? Wenn ja, dann wie?

Es wird uns allen abverlangt, unsere Entscheidungen im Sekundentakt zu treffen und dies teilweise parallel. Das „Multitasking“ ist zur Selbstverständlichkeit geworden.

In der Arbeitswelt sind die Hauptstressfaktoren der Zeit- und Leistungsdruck. Laut Office Report 2017 (karriere.at) erledigen 1/3 der befragten Österreicher (2150 Personen zwischen 20 und 65 Jahren) gewisse Aufgaben bereits auf dem Weg in die Arbeit. Das geht von Telefonaten bis zum Lesen und Beantworten von E-Mails. Und auch abseits der Karriere sind wir laufend mit belastenden Situationen und Aufgaben konfrontiert, die es zu meistern gilt.

Es gibt laut Studien (Emmy Werner und Martin Seligman) gravierende Unterschiede, wie Menschen diesen Herausforderungen des Alltags begegnen. Resilienz ist die Fähigkeit jedes Einzelnen auf Widrigkeiten zu reagieren. Jeder Dritte versteht eine Lebenskrise auch als Chance, um gestärkt aus dieser herauszugehen.

Was zeichnet nun diese resilienten Menschen aus?

Sie erfahren in dem Vortrag von Andrea Schrenk, was besonders widerstandfähige Persönlichkeiten auszeichnet und was ihnen Hoffnung gibt, wie Sie persönlich sich diese Attribute zu Nutze machen können und welche Möglichkeiten es in Unternehmen zur Umsetzung gibt.

Andrea Schrenk, BEd MSc ist Pädagogin, Trainerin, Akademischer Coach, Lektorin und Organisationsentwicklerin. Mit Leidenschaft ist sie in den Schwerpunkten Kommunikation & Konfliktmanagement, Teambuilding, OE, Resilienz, Selbstmanagement und Coping tätig.

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Tel.: 01/ 996 80 92, E-Mail: gesellschaft@oeggk.at

Website: www.oeggk.at

Datum: 27.09.2018, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Kärntner Str. 26/ Eingang Marco d'Aviano-Gasse 1, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.oeggk.at/angebot

