26. Europafest in der Brigittenau

Wien (OTS/SPW-K) - Wie jedes Jahr laden Bezirksvorsteher Hannes Derfler und Gemeinderat Erich Valentin (beide SPÖ) zum Europafest und Welltag des Kindes. Am kommenden Wochenende (8.und 9. September) jeweils ab 14 Uhr gibt es auf der Donaupromenade vor der Millenium City ein tolles Programm für Groß und Klein. Vom Kasperlbus bis hin zu „Salsa für Alle“, ist für jeden Geschmack etwas dabei.

„Das Europafest hat mittlerweile in der Brigittenau Tradition. Wir wollen zeigen, dass in Wien, der Stadt mit der höchsten Lebensqualität, ein gutes Miteinander weit über die europäischen Grenzen hinaus gelebt wird. Am Welttag des Kindes stehen natürlich auch die Kids im Mittelpunkt. Mit Ponyreiten, Zumba, Zauberer, Basteln und Malen, sowie Luftburgen und Slackline und vielen weiteren Spiele-Stationen ist für genügend Spaß und Abwechselung gesorgt“, so Erich Valentin. Das Bühnenprogramm bietet darüber hinaus mit KünstlerInnen, wie Petra Frey, Barbara Wanasek, Stephanie, Oliver Haidt, sowie Ulli Bäer Unterhaltung für alle.

Besonderer Dank den Organisationen, die auch mit Infopoints vertreten sind: Helfer Wiens, Wiener Wasser, Wiener Gesundheitsförderung WIG, FSG, WAT & ASKÖ, SPÖ Brigittenau, TierQuarTier und vielen mehr.

