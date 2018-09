Mit "CAVALLUNA - Welt der Fantasie" in 34 Städten ab Oktober auf großer Europa-Tour (FOTO)

Berlin (ots) - Europas beliebteste Pferdeshow ist wieder da und steht in den Startlöchern für ihre bisher größte Tournee durch insgesamt 34 Städte. Nachdem das beliebte Showformat im Juni 2018 aufgrund der zuletzt deutlich gesteigerten Qualität, der inszenatorischen Weiterentwicklung und der angestrebten weiteren Internationalisierung in CAVALLUNA umbenannt wurde, blickt das gesamte Team nun vorfreudig dem Tourstart im Oktober 2018 entgegen.

"Mit CAVALLUNA konzentrieren wir uns auf das, was wir seit vielen Jahren am besten können: mit Leidenschaft und unserer Liebe zu Pferden unvergessliche Shows in europäische Arenen bringen, die die Herzen der Zuschauer berühren", erklärt Geschäftsführer Johannes Mock-O'Hara die Neubenennung. "Diverse nicht endgültig geklärte juristische Auseinandersetzungen halten wir damit von unserer Tournee fern und schaffen Klarheit bei den Zuschauern."

Von Oktober 2018 bis Juni 2019 gastiert das neue Programm unter dem Titel "CAVALLUNA - Welt der Fantasie" von Antwerpen bis Zürich in mehr Arenen denn je. Zu den altbekannten Städten, die an den Traditionsterminen bespielt werden, sind mit Rotterdam, Graz, Innsbruck oder Rostock auch neue Standorte hinzugekommen. "Es ist die größte und aufwändigste Tour der Firmengeschichte", freut sich Johannes Mock-O'Hara auf die neue Produktion. "Besonders stolz bin ich auf das gesamte Team: In uns vereinen wir nicht nur die Expertise aus 15 Jahren erfolgreicher Pferdeshows, sondern auch die Leidenschaft dafür, Menschen zu berühren und zu begeistern. Dies gelingt uns natürlich vor allem dank unserer bei den Fans seit vielen Jahren besonders beliebten Reit-Equipen wie den Teams um Luis Valença, Bartolo Messina, Sebastián Fernández, den Trickreitern der Hasta Luego Academy und zahlreichen spektakulären Neuzugängen wie Claus Luber oder unserer neuen Pferdemanagerin Kenzie Dysli." Letztere ist dem Publikum vor allem durch ihre Ostwind-Kinoproduktionen bekannt.

Bereits mit "Gefährten des Lichts" begeisterte Regisseur, Komponist und Autor Klaus Hillebrecht über 420.000 Zuschauer durch wundervolle Schaubilder, eine grandiose Inszenierung und einen unverwechselbaren Soundtrack. Die Show wurde durch die Zuschauer mehrfach als die beste seit Jahren bezeichnet und füllte die Hallen diverser europäischer Metropolen. Mit der neuen Show "CAVALLUNA - Welt der Fantasie" möchte der Emmy-nominierte Hillebrecht nun an die bisherigen Erfolge anknüpfen und das Spektakel mit den schönsten Pferderassen Europas in völlig neuen Dimensionen erstrahlen lassen. Untermalt werden die traumhaften Szenen durch atemberaubende Darbietungen, in denen Mensch und Tier in völliger Harmonie zusammenarbeiten und die wundervolle Geschichte zum Leben erwecken.

"Welt der Fantasie" nimmt das Publikum mit auf eine unvergessliche Reise: Der junge Tahin entdeckt eine Welt jenseits der Realität, in der seine tiefsten Wünsche und Fantasien Wirklichkeit werden. Zwischen verwunschenen Traumwäldern und fantastischen Wesen lernt er die schöne Naia kennen, die ihn mitnimmt auf eine Reise durch ihre wunderbare Heimat. Doch als er das geheimnisvolle Mädchen in sein Alltagsleben führen möchte, um dort mit ihr zusammen zu sein, muss er sich einer schwierigen Aufgabe stellen: Er muss lernen, auf sein Schicksal zu vertrauen, um seine Wünsche wahr werden zu lassen. Wird es Tahin gelingen, trotz der Irrungen zwischen beiden Welten sein Glück zu finden?

"CAVALLUNA - Welt der Fantasie" wird mit einer fantastischen Symbiose aus Reitkunst, Akrobatik, Tanz und Musik die Zuschauer in ganz Deutschland und Europa verzaubern. Erleben Sie, was es bedeutet, wenn Wünsche zum Abenteuer werden und freuen Sie sich auf unvergessliche Momente und wunderschöne Pferde.

Zu sehen ist CAVALLUNA zu folgenden Terminen:

20.10.2018 - 23.10.2018 Tulln (A) Messe

27.10.2018 - 28.10.2018 Zürich (CH) Hallenstadion

03.11.2018 - 04.11.2018 Neubrandenburg Jahnsportforum

09.11.2018 - 11.11.2018 Saarbrücken Saarlandhalle

01.12.2018 - 02.12.2018 Dortmund Westfalenhalle 1

08.12.2018 - 09.12.2018 Schwerin Sport- und Kongresshalle

15.12.2018 - 16.12.2018 Magdeburg GETEC-Arena

26.12.2018 - 27.12.2018 Bremen ÖVB Arena

30.12.2018 - 31.12.2018 Leipzig ARENA Leipzig

05.01.2019 - 06.01.2019 Hamburg Barclaycard Arena

19.01.2019 - 20.01.2019 Hannover TUI Arena

26.01.2019 - 27.01.2019 Berlin Mercedes-Benz Arena

02.02.2019 - 03.02.2019 Antwerpen (B) Sportpaleis

09.02.2019 - 10.02.2019 Basel (CH) St. Jakobshalle

16.02.2019 - 17.02.2019 Nürnberg ARENA NÜRNBERGER VERSICHERUNG

22.02.2019 - 24.02.2019 Frankfurt Festhalle

02.03.2019 - 03.03.2019 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle

09.03.2019 - 10.03.2019 München Olympiahalle

16.03.2019 - 17.03.2019 Brüssel (B) Forest National

23.03.2019 - 24.03.2019 Innsbruck (A) Olympiahalle

30.03.2019 - 31.03.2019 Rotterdam (NL) Ahoy

06.04.2019 Köln LANXESS arena

12.04.2019 - 14.04.2019 Bielefeld Seidensticker Halle

20.04.2019 - 22.04.2019 Münster MCC Halle Münsterland

27.04.2019 - 28.04.2019 Rostock StadtHalle Rostock

04.05.2019 - 05.05.2019 Göttingen Lokhalle

11.05.2019 - 12.05.2019 Salzburg (A) salzurgarena

18.05.2019 - 19.05.2019 Wien (A) Stadthalle

25.05.2019 - 26.05.2019 Graz (A) Stadthalle

31.05.2019 - 02.06.2019 Chemnitz Arena Chemnitz

08.06.2019 - 10.06.2019 Erfurt Messehalle

15.06.2019 - 16.06.2019 Kiel Sparkassen-Arena

22.06.2019 - 23.06.2019 Düsseldorf ISS DOME 29.06.2019 - 30.06.2019 Mannheim SAP Arena

