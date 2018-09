Suchan-Mayr/Pfister: „Zeit mit Familie wird zu Luxus“

60-Stunden-Arbeitswoche und Kinderbetreuung sind in Augen der SPÖ NÖ unvereinbar

St. Pölten (OTS) - „Für viele Familien in Niederösterreich war es bei den herrschenden Bedingungen in der Arbeitswelt und der Kinderbetreuung jetzt schon eine Herausforderung, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Nach der nunmehrigen Einführung der 60-Stunden-Arbeitswoche wird dies zu einem echten Problem. Neben dem zeitlichen Aspekt – wir haben in Niederösterreich noch immer zu viele Schließtage und zu kurze Öffnungszeiten – werden auch die Kosten für die Kinderbetreuung und die Kindergärten explodieren“, warnt der Bereichssprecher der SPÖ NÖ in Arbeitnehmerfragen, LAbg. Rene Pfister.

LAbg. Mag. Kerstin Suchan-Mayr plädiert in dieser Causa an die zuständigen Stellen, endlich auf den von der SPÖ NÖ geforderten Plan der flächendeckenden, ganztägigen und kostenfreien Kindergärten einzusteigen: „Für alle möglichen Dinge steht Geld zur Verfügung – für die niederösterreichischen Familien leider nicht. Der flächendeckende, ganztägige und kostenfreie Kindergarten, der zugleich die erste Bildungseinrichtung im Leben eines Kindes darstellt, würde den Familien zumindest eine finanzielle Belastung ersparen. Durch die 60-Stunden-Arbeitswoche wird Eltern und Kindern ohnehin schon genug Zeit mit ihren Liebsten geraubt.“ Suchan-Mayr und Pfister betonen abschließend einhellig, dass es nun endlich an der Zeit ist, die Menschen in Niederösterreich in den Mittelpunkt zu rücken: „Ein ganztägiger, kostenfreier Kindergarten und Zeit für die Familie, nach dem Motto ‚8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlaf‘, bringen Lebensqualität und ein sorgenfreieres Familienleben. Dafür tritt die SPÖ NÖ vehement ein.“

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landtagsklub

Sebastian Thumpser

Pressesprecher

0676/7898189

sebastian.thumpser @ spoe.at