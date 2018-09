Wolfgang Gadermaier wird neuer Landesdirektor in Oberösterreich

Neuer Landesdirektor der DONAU Versicherung in Oberösterreich - Wolfgang Gadermaier übernimmt als branchenerfahrener Manager mit 1. Oktober 2018 die Führung.

Wien (OTS) - Die DONAU setzt voll und ganz auf Regionalität und Nähe zu den Kunden. Die starke Präsenz vor Ort ist dafür entscheidend. Mit Wolfgang Gadermaier setzt ab 1. Oktober 2018 ein Manager mit langjähriger Branchenerfahrung die Strategie der DONAU in Oberösterreich um.

„Wolfgang Gadermaier ist eine ausgezeichnete Führungspersönlichkeit und verfügt über umfassende Branchenerfahrung. Die DONAU gewinnt einen regionalen Topmanager, der die Unternehmensziele klar verfolgt und sich durch sein Engagement für die Entwicklung der DONAU im wirtschaftlichen Herzen Österreichs einsetzen wird“, ist DONAU Generaldirektor Ralph Müller überzeugt.

DONAU Vertriebsvorstand Harald Riener: „Unter der Führung von Wolfgang Gadermaier wird das ausgezeichnete Team in Oberösterreich ihre starke Position als größte Landesdirektion der DONAU weiter ausbauen. Für mehr als 150.000 Kunden sind wir bereits der attraktivste Versicherer im Land. Ich bin überzeugt, dass hier zusätzlich viel Potenzial zu heben ist. Mit hoher Service- und Vertriebsorientierung ist die DONAU künftig der Branchenmaßstab auf diesem wichtigen Markt.“

„Die DONAU ist ein traditioneller Versicherer und eine starke Marke am österreichischen Versicherungsmarkt. Wir werden eine aufmerksame und verlässliche Landesdirektion für unsere Kunden und Partner sein – mit klaren, bedarfsorientierten, richtigen Lösungen für die jeweilige Risiko- bzw. Lebenssituation. Unsere regionale, flexible Ausrichtung auf Basis neuester digitaler Möglichkeiten stellt persönliche Beratung, Betreuung, Unterstützung und nachhaltige Partnerschaft direkt vor Ort sicher. Die DONAU in Oberösterreich wird mit viel Elan und Konsequenz die gesetzten Ziele erreichen. Dabei liegen mir Kundenservice und exzellente Beziehungen zu unseren Partnern besonders am Herzen“, erklärt Wolfgang Gadermaier seine Vorhaben für die Landesdirektion Oberösterreich.

Zur Person

Wolfgang Gadermaier, Jahrgang 1970, startete seine Laufbahn im Jahr 1991 in der damaligen Bundesländer-Versicherung. Für die spätere UNIQA baute er u.a. das Callcenter der Landesdirektion auf und leitete die Sach- und Personenversicherung in Oberösterreich. Es folgten Positionen als Qualitätsmanager und als stellvertretender Landesdirektor. Ab 2011 setzte er seine Vertriebserfahrung für die RVM Raiffeisen Versicherungsmakler GmbH sowie Select Versicherungsberatung GmbH ein, die er seit 2012 als Geschäftsführer leitete.

Die DONAU in Oberösterreich

Die DONAU Versicherung zählt zu den Top-5 am österreichischen Versicherungsmarkt. Im Jahr 2017 erwirtschaftete die DONAU ein Prämienvolumen von rund 144 Mio. Euro. In Oberösterreich ist die DONAU mit der Landesdirektion in Linz und 13 Geschäftsstellen in allen Regionen nah bei den Kunden. Gemäß ihrer Regionalitätsstrategie liegen Beratungs- und Entscheidungskompetenz direkt vor Ort. Aktuell betreuen die 200 Mitarbeiter in Oberösterreich mehr als 150.000 Kunden, darunter rund 7.200 Gewerbetreibende und KMU. Gemeinsam mit 325 Vertriebspartnern bildet sie zudem ein dichtes Netzwerk für die Beratung in allen Versicherungsfragen.

Rückfragen & Kontakt:

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group



Alexander Jedlicka

+43 50 330 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at



Gabriele H. Schüttbacher

g.schuettbacher @ donauversicherung.at

+43 50 330 72039