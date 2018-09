Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Oktober 2018

5. Margareten

Margaretenplatz - 5er City

12. Oktober 2018: Flohmarkt "KUNTERBUNT" am Margaretenplatz

SammlerInnen und SchnäppchenjägerInnen können am Margaretenplatz von 8 - 18 Uhr nach Herzenslust stöbern und entdecken. Der kunterbunte Flohmarkt bietet für jeden etwas.



6. Gumpendorf

Gumpendorfer Straße

04. Oktober 2018: Die magische Nacht der Möbelmeile

16:00 – 22:00 (Programm von 16:30 – 21:15). Freier Eintritt.

Geboten wird in einer Afterwork-Manier ein Stelldichein der heimischen Magier-Szene. Highlights sind Close-Up-Shows, Walk-Through-Performances und Bühnen-Auftritte, ein Unterhaltungsabend der in den Geschäftslokalen der Mitglieder, von der oberen Gumpendorferstraße bis hin zur Hofmühlgasse, die Gäste zum Staunen bringen wird.

Neben viel Staunen und magischer Verwunderung bieten die Geschäftslokale auch jeweils eine feine Verpflegung und freuen sich über zahlreiches Erscheinen.

16:30 – Geschäftslokal Erich Brunner Raumausstatter: Magier Philipp Kainz

17:30 - Geschäftslokal Auf und Zu Schindler: Magier Stefan Gruber

18:30 – Geschäftslokal Lichtstudio Schweiger KEG: Magier Daniel Romstorfer

19:00 - Geschäftslokal Küchen Design Ing. Kegelvits GmbH: Magier Kurt Freitag

19:00 - Geschäftslokal Elite Stilmöbel: Magier Robert Woitsch

19:30 – Geschäftslokal Köse Badkultur: Magier Peter DeVille

20:00 - Geschäftslokal Team 7 Spezialstudio: Magier Michael Schuller

20:30 - Geschäftslokal Bosch Küchenstudio: Magier Florian Mayer



8. Josefstadt

Lerchenfelder Straße

im Oktober: Herbstrauschen

1.10. – 31.10.2018

Viele Kaufleute der Lerchenfelder Straße überraschen im Oktober mit diversen Aktionen und Aktivitäten. Die Informationen hierzu finden Sie auf www.lerchenfelderstrasse.at



Lerchenfelder Straße

jeden Freitag: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuche den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße Ecke Schottenfeldgasse).

Lerchenfelder Straße

Samstag 6. Oktober 2018: Lerchenfelder Privatflohmarkt

Am Samstag 6. Oktober findet in der Zeit von 9.00-17.00 Uhr am Ceija-Stojka Platz (vor der Kirche) der Lerchenfelder Privatflohmarkt statt. Bei über 60 Flohmarktständen kann nach Herzenslust gestöbert werden. Nähere Infos auf www.lerchenfelderstrasse.at

Lerchenfelder Straße

10. Oktober, 17. Oktober, 24. Oktober: Unsichtbares Handwerk



Zu unterschiedlichen Themen werden kostenlose Führungen in die Welt der handwerklichen Produktion in der Josefstadt und Neubau angeboten. Werkstätten und Ateliers öffnen ihre Pforten für die Touren-TeilnehmerInnen. Im Mittelpunkt stehen dabei Menschen, die alte oder neue Handwerksberufe ausüben. Ihre Geschichten, die mit dem Stadtteil verknüpft sind, werden im Rahmen dieser Führungen erlebbar.

Treffpunkt: Mittwoch, 10. Oktober, 17. Oktober bzw. 24. Oktober um 17.00 Uhr im Treffpunkt Lerchenfeld, Lerchenfelder Straße 141, 1070 Wien. Bei den Terminen 10. und 24. Oktober findet zusätzlich ein „Repair Cafe“ in einem der besuchten Betriebe statt. Anmeldung unter: programm @ eintagsmuseum.net

Für Details zur Route und zu den Betrieben: www.facebook.com/unsichtbareshandwerk

12. Meidling

Meidling

Freitag 12. und Samstag 13. Oktober: Marktfest in der Meidlinger Hauptstraße

von 8 bis 18:00 Uhr auf der gesamten Meidlinger Hauptstraße

- Vielfältiges Angebot an Mode, Haushaltswaren, Spielwaren etc.

- diverse kulinarische Schmankerl

- gemütliche Pausen in den zahlreichen Restaurants und Cafés, bei Schönwetter im Schanigarten

- Entdecke die Meidlinger Hauptstraße und ihr attraktives Nahversorgungsangebot!

- Kinder bekommen eine süße Überraschung!



16. Ottakring

Alt Ottakring

3., 10., 17., 24. Oktober 2018: Der Nachtwächter von Alt Ottakring

Erlebe bei einem Rundgang durch Alt-Ottakring die Geschichte des Stadtteils und seiner Unternehmen in ungewöhnlicher Atmosphäre. Erfahre, welche Geschäfte es hier früher gab, was ein "Hawara" oder ein "Burnheidler" sind und vieles mehr. Der Nachtwächter zeigt sein Grätzl in unterschiedlichen Touren (Tour I am 3. Oktober, Tour II am 10. Oktober, Tour III am 17. Oktober, Tour IV am 24. Oktober jeweils um 18.30 Uhr, Treffpunkt Kornhäusl-Villa, Ottakringerstraße 233). Weitere Details unter www.alt-ottakring.at.



19. Döbling

Döblinger Hauptstrasse

jeden Mittwoch: Döblinger Wochenmarkt

Immer von 9 bis 18 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten.

20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

20. Oktober 2018: Am 20. im 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es nicht nur zu

Halloween Süßes oder Saures. Wie an jedem „20. im 20.“,

bekommt ihr in den Mitgliedsbetrieben von 9:00 - 18:00 Uhr „Süßes

oder Saures“ zu eurem Einkauf.

22. Donaustadt

Stadlau

5.10., 12.10., 19.10.: Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt findet ihr jeden Freitag von 8 bis 12:30 Uhr: Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte!

- 5. und 19.10.2018: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

- 12.10.2018: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129.

Weitere Infos: www.stadlauerkaufleute.at

23. Liesing

Mauer

Freitag, 5. Oktober 2018, 18.00 - 21.00 Uhr

5. GenussTour - ein kulinarischer Rundgang durch Mauer

Über 10 Geschäfte in Mauer werden wieder zu GenussStationen und bieten mit ihren GenussExperten wahrliche Köstlichkeiten und Spezerein zur Verkostung. Verbringe einen genussvollen Abend in Mauer!

Mehr Informationen auf www.einkaufen-in-mauer.at und www.facebook.com/EinkaufeninMauer

