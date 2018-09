EANS-News: Wolford Aktiengesellschaft / Detailzahlen für das erste Quartal 2018/19 vorgelegt

Fixkosten nachhaltig gesenkt

Nettoverschuldung halbiert

Erfolgreicher Rollout des neuen Schaufensterkonzeptes

Bregenz, 7. September 2018: Die an der Wiener Börse notierte Wolford AG erzielte in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz von 25,01 Mio. EUR, er lag damit um 14 % unter dem Vergleichswert des Vorjahres (29,09 Mio. EUR). Bereinigt um Wechselkursveränderungen (insbesondere infolge der Abwertung des Schweizer Frankens und des US-Dollars), liegt der Umsatzrückgang in den ersten drei Monaten bei 12,2 %. Im Zuge des systematischen Abbaus laufender Kosten konnte Wolford das operative Ergebnis (EBIT) trotz des deutlichen Umsatzverlustes und gestiegener Marketingkosten leicht verbessern. Das EBIT beläuft sich nach den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf -7,00 Mio. EUR nach -7,22 Mio. EUR im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern lag mit -7,56 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau (-6,91 Mio. EUR).

Wolford hat als Marke, die primär für Legwear steht, besonders unter der Hitzeperiode der vergangenen Monate gelitten und musste dadurch einen Umsatzrückgang hinnehmen. Zudem stieß die diesjährige Sommerkollektion auf noch weniger Resonanz, als aufgrund der mehrmonatigen Vakanz im Chefdesign erwartet worden war.

Eigenkapitalquote steigt, Nettoverschuldung beinahe halbiert

Durch die im Juli erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung sind der Wolford AG rund 22 Mio. EUR zugeflossen. Im Zuge dessen hat sich die Eigenkapitalquote deutlich verbessert - von 29 % im Vorjahr auf 39 %. Durch die Rückzahlung von Krediten reduzierte sich auch die Nettoverschuldung deutlich um 46 % von 37,90 Mio. EUR auf 20,56 Mio. EUR.

Erste Maßnahmen bei Digitalisierung und Internationalisierung umgesetzt

Mit dem Rollout eines neuen Schaufensterkonzepts hat Wolford einen wichtigen Meilenstein für den globalen Marktauftritt gesetzt. Im August wurde an knapp 120 Standorten das neue Konzept installiert: Auf drei bis vier Videoscreens in jedem Fenster sind verschiedene saisonale Produktthemen und Imagefilme von Wolford zu sehen - mit den entsprechenden Produkten aus der aktuellen Kollektion. Die Resonanz des digitalen Schaufensters ist sehr positiv, da sich vor allem junge Leute angesprochen fühlen und auch vermehrt in die Shops hineingehen. Allein im August sind die Absatzzahlen des so beworbenen, neu aufgelegten FATAL Dress im Vergleich zum Vorjahr um rund 75 % gestiegen.

Das Geschäft in Asien wird vom Unternehmen systematisch vorangetrieben, der Umsatztrend geht in die richtige Richtung: In den ersten drei Monaten sind die Umsatzerlöse im asiatischen Markt um 13 % deutlich gestiegen. Wie angekündigt, arbeitet das Unternehmen derzeit an der Marktstrategie für China; die Handelsbeziehungen mit chinesischen Handelspartnern werden substanziell ausgebaut, dies gilt sowohl für Partner im Online-Business als auch für den stationären Handel.

Ausblick

Wolford bestätigt den Ausblick, wie er bei Vorlage des Jahresabschlusses 2017/18 am 13. Juli 2018 veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse des traditionell schwachen ersten Quartals sind nicht maßgeblich für den Verlauf des weiteren Geschäftsjahres. Das Management erwartet für das laufende Geschäftsjahr vor allem aufgrund der positiven Ergebnisse der Restrukturierung ein positives operatives Ergebnis (EBIT).

Der Bericht über die ersten drei Monate 2018/19 ist unter company.wolford.com, Rubrik Investor Relations abrufbar.

https://tinyurl.com/y9ka9x3o

Ertragskennzahlen 05 - 07/18 05 - 07/17 Vdg. in % 2017/18 Umsatz in Mio. EUR 25,01 29,09 -14 149,07 EBIT in Mio. EUR -7,00 -7,22 +3 -9,22 Ergebnis vor in Mio. EUR -7,37 -7,44 +1 -11,43 Steuern Ergebnis nach in Mio. EUR -7,56 -6,91 -9 -11,54 Steuern Investitionen in Mio. EUR 0,52 0,33 +58 1,40 Free Cashflow in Mio. EUR -11,67 -7,08 -65 1,83 Mitarbeiter (im FTE 1.360 1.491 -9 1.433 Durchschnitt)

Bilanzkennzahlen 31.07.2018 31.07.2017 Vdg. in % 30.04.2018 Eigenkapital in Mio. EUR 47,19 38,09 +24 33,90 Nettoverschuldung in Mio. EUR 20,56 37,90 -46 30,09 Working Capital in Mio. EUR 38,89 44,82 -13 34,59 Bilanzsumme in Mio. EUR 122,01 129,60 -6 114,33 Eigenkapitalquote in % 39 29 +33 30 Gearing in % 44 99 -56 89

Börsenkennzahlen 05 - 07/18 05 - 07/17 Vdg. in % 2017/18 Ergebnis je Aktie in EUR -1,14 -1,41 +19 -2,35 Höchstkurs der Aktie in EUR 17,70 19,75 -10 19,75 Tiefstkurs der Aktie in EUR 13,30 16,00 -17 11,36 Ultimokurs der Aktie in EUR 15,87 17,42 -9 13,60 Gewichtete in Tsd. 6.631 4.912 +35 4.912 Aktienanzahl Ultimo in Mio. 106,65 87,10 +22 68,00 Börsenkapitalisierung EUR

