FHWien der WKW bei der EBEN-Forschungskonferenz zum Thema Korruption in Unternehmen

„Jenseits von Korruption – betrügerisches Verhalten in und von Unternehmen“ ist das Thema der vom Center for Corporate Governance & Business Ethics der FH mitorganisierten Konferenz.

Wien (OTS) - Die von EBEN Austria in Kooperation mit dem Center for Corporate Governance & Business Ethics (CGBE) der FHWien der WKW initiierte Konferenz findet vom 6. bis 8. September 2018 im Palais Eschenbach in Wien statt. EBEN (European Business Ethics Network) ist das europäische Netzwerk für Unternehmensethik und unterstützt Initiativen auf transeuropäischer, nationaler und regionaler Ebene.

An der renommierten Konferenz zur Bekämpfung von Korruption nehmen heuer rund 70 ExpertInnen aus Hongkong, Japan, Malaysia, Südafrika, Australien und den USA sowie aus 15 europäischen Staaten teil. Unter ihnen ist der namhafte Forscher Richard Nielsen, Professor am Boston College. Er sprach in seiner Keynote über Methoden zur Korruptionsbekämpfung im Kontext von unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Systemen.

Markus Scholz, Head of CGBE und Co-Head of Research Cluster SMEs & Family Businesses der FHWien der WKW, wird mit Ursula Simacek (CEO von SIMACEK), Victoria Williams (CEO von GSK Österreich), Nastassja Cernko (Nachhaltigkeitsmanagerin der OeKB) und Andreas Gnesda (Präsident des ÖGV) auf der Konferenz Anti-Korruptions-Maßnahmen diskutieren. Moderiert wird die Diskussion von Daniela Ortiz, Teamleiterin des „Stadt Wien Kompetenzteam für nachhaltiges, strategisches und chancenorientiertes Management von KMU“ der FHWien der WKW.

Weitere Informationen finden Sie hier:

EBEN Research Conference 2018: www.eben2018rc.com

Center for Corporate Governance & Business Ethics der FHWien der WKW: www.ccgbe.at

