BTIG setzt seine globale Expansion mit einem neuen Büro in Stockholm, Schweden, fort

London (ots/PRNewswire) - BTIG Limited gab heute die Eröffnung einer Niederlassung in Stockholm, Schweden, bekannt. Stockholm ist das dritte Büro der Gesellschaft in Europa und der 18. Standort weltweit. Die BTIG Limited öffnete im Jahr 2008 ihre Türen in London. Heute betreut BTIG institutionelle und gewerbliche Kunden mit Niederlassungen an wichtigen Finanzplätzen in den USA sowie in Europa, Asien und Australien.

Stockholm bildet ein weiteres wichtiges Standbein in Europa. Außerdem eröffnete das Unternehmen im Juli 2015 einen Standort in Edinburgh. Das neue Büro wird von Tony Nilsson, Managing Director und Head of Scandinavian Sales Trading, geleitet. Herr Nilsson verfügt über mehr als 20 Jahre einschlägige Branchenerfahrung in ganz Europa. Vor seinem Wechsel nach Stockholm war er als führendes Mitglied des Institutional Equity Sales Trading Teams von BTIG in London tätig. Zu Beginn seiner Karriere hatte Herr Nilsson mehrere ähnliche Positionen in London und Stockholm bei Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse First Boston, Danske Bank, Barclays und HSBC inne. In seiner neuen Funktion untersteht er Christopher Rollins, Chief Executive Officer von BTIG Limited.

"Stockholm ist für uns der ideale Standort, um unsere Präsenz in Skandinavien auszubauen", so Rollins. "Wir sind zuversichtlich, dass wir unter Tonys Leitung, unsere Möglichkeiten und unsere Präsenz in der Region ausbauen können."

Seit mehr als einem Jahrzehnt bietet BTIG eine differenzierte Marktauswahl und den Zugang zu wertvoller natürlicher Liquidität. Mit seinem Team von ergebnisorientierten Verkaufs- und Handelsexperten hat BTIG ein dramatisches Wachstum auf dem gesamten Kontinent und rund um den Globus erlebt. "Wir pflegen kontinuierlich unsere multinationale Marke, indem wir in strategisch wichtige Märkte expandieren", ergänzt Scott Kovalik, Mitbegründer und Chief Executive Officer von BTIG. "Die Eröffnung einer Niederlassung in Stockholm versetzt uns in die Lage, Kundenbedürfnisse und -möglichkeiten in ganz Skandinavien zu bedienen und daauf zu reagieren."

Informationen zu BTIG

BTIG ist ein weltweit tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf den institutionellen Handel, das Investmentbanking, die Marktforschung und damit verbundene Brokerage-Dienstleistungen spezialisiert hat. Mit einer weitreichenden globalen Präsenz und mehr als 560 Mitarbeitern ist BTIG, LLC und ihre Tochtergesellschaften in 18 Städten in den USA sowie in Europa, Asien und Australien tätig. BTIG bietet Transaktionen, Knowhow und Informationen zu Aktien, Aktienderivaten, ETFs und festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen (Futures, Rohstoffe, Devisen, Zinssätze, Kredite sowie Wandelanleihen und Vorzugsaktien). Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehören die globale Ausführung von Transaktionen, Portfolio-, Elektronik- und Outsourcing-Handel, Transition Management, Investment Banking, Prime Brokerage, Kapitalbeschaffung, Corporate Access, Marktforschung und Strategieentwicklung, Provisionsmanagement und mehr.

Haftungsausschluss: https://www.btig.com/disclaimer. Weitere Informationen über BTIG finden Sie unter www.btig.com.

Adel Raslan

+44.20.3878.8574

araslan @ prosek.com

Amanda Gold

212.738.6134

agold @ btig.com