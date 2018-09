SAI Global stellt den weltweit umfassendsten Ansatz für integriertes Risikomanagement vor

Chicago (ots/PRNewswire) - SAI Global, ein anerkannter Marktführer im Bereich integrierter Risikomanagementlösungen, hat heute mit SAI360 die nächste Generation des Risikomanagements vorgestellt. Es handelt sich um eine Lösungssuite, mit der Unternehmen die Volatilität und Verbreitung neu auftretender und sich ständig verändernder Bedrohungen und steigender regulatorischer Anforderungen sicher bewältigen können.

Mit der Markteinführung von SAI360 bringt Visionary die nächste Generation von Risikomanagement-Lösungen auf den Markt, die eine schnellere Time-to-Value ermöglichen.

Unter dem Einfluss, der zunehmenden Verbreitung und der Komplexität dieser neuen Risiken wie Cybersicherheit, Datenschutz, Compliance und dem Schutz des Markenrufs betonten führende Branchenanalysten und Marktteilnehmer, dass es nun notwendig sei, einen neuen Ansatz für ein gemeinsames Risikomanagement zu verfolgen. Ein auf einem Silo-Modell basierendes Risikomanagement ist nicht länger effektiv; eine stärkere Vernetzung ist unerlässlich.

Mit SAI360 erhalten Unternehmen eine Reihe von Funktionen, welche die Time-to-Value drastisch verkürzen, Silos beseitigen und Risikofunktionen zur Verfügung stellen, um sich auf diese neue Realität einzustellen.

Zu den Highlights des neuen SAI360 gehören:

Anpassungsfähiger Workflow, der es Kunden ermöglicht, die Risiko- und Compliance-Funktionen von SAI Global über unterschiedliche Anwendungen hinweg zu vernetzen, Abläufe im Prozessmanagement zu optimieren und integrierter, flexibler und benutzerfreundlicher zu gestalten

Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, einschließlich der einmaligen Anmeldung für alle Lösungen

Vorhersageorientierte Erkenntnisse, die Chancen mit verbesserten Risikoinformationsanalysen, Dashboards und Vorstandsberichten ermitteln, die sich aus einem integrierten Risikomanagement ergeben

Aussagekräftige ethische, werte- und risikobasierte Lerninhalte für Mitarbeiter und Dritte überall und zu jeder Zeit unterstützt durch umfassende Analysen und Erkenntnisse für Ethik- und Compliance-Schulungsprogramme

Eine moderne Benutzerschnittstelle (UI), die ein nahtloses und gleichbleibendes Erlebnis bietet und die Einrichtung von Chat-Workflows für Gespräche ermöglicht.

"Wir haben ein Jahrzehnt gebrochener Träume im GRC-Bereich hinter uns gelassen, und Risiko- und Compliance-Experten können es sich nicht leisten, zurückzublicken. Um unsere Kunden dabei zu unterstützen, Kontrolle über diese neue Risikolandschaft zu erlangen und ihren Markenruf zu schützen, führen wir diese Branche in rasantem Tempo zu einem integrierten Ansatz im Bereich Risikomanagement", sagte Peter Granat, CEO von SAI Global. "SAI360 wird unsere marktführenden Risiko- und Compliance-Lösungen, ethischen Lerninhalte und Dienstleistungen miteinander verbinden und unseren Kunden einen Ansatz bieten, mit dem sie Ihre Risikomanagementstrategien endlich umsetzen können."

SAI Global befindet sich in einer einzigartigen Position, um den weltweit ersten umfassenden IRM-orientierten Ansatz einzuführen, der kürzlich im ersten Magic Quadrant for Integrated Risk Management[1] von Gartner Inc. und in The Forrester Wave(TM) als "visionär" ausgezeichnet wurde: Governance-, Risiko- und Compliance-Plattformen, erstes Quartal 2018 als führendes Unternehmen mit der bestmöglichen Bewertung für Benutzerfreundlichkeit und Strategie.

"Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit SAI Global zusammen und die Art und Weise, wie sie unsere Geschäftsanforderungen vollständig verstehen und darauf entsprechend reagieren, wenn sie für uns Lösungen entwickeln, ist dabei besonders erfreulich und geradezu erfrischend", sagte Linda Kean, Health & Safety Shared Services Manager, Group Health & Safety bei Scottish Power. "Unsere Partnerschaft mit SAI Global ist großartig und es ist für uns keine Überraschung, dass sie diese Anerkennung erhalten haben. Dieses Unternehmen verfügt nämlich über die Vision und die Fähigkeit, Innovationen zu schaffen, um Unternehmen in stark regulierten Branchen wie der unseren auf ihrem Weg zum integrierten Risikomanagement zu unterstützen."

Informationen zu SAI Global



SAI Global unterstützt Unternehmen beim proaktiven Risikomanagement, um Vertrauen zu schaffen und Business Excellence, Wachstum und Nachhaltigkeit zu fördern. Unsere integrierten Risikomanagementlösungen vereinen branchenführende Funktionen, Dienstleistungen und Beratungsangebote in sich, die im gesamten Risikolebenszyklus zum Einsatz kommen und es Unternehmen ermöglichen, sich auf andere Bereiche zu konzentrieren. Gemeinsam ermöglichen diese Tools und Kenntnisse den Kunden, eine integrierte Sichtweise auf Risiken zu entwickeln. Fordern Sie eine kostenlose Demo an, um unsere Tools in Aktion zu erleben.

Wir sind mit Standorten in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika, Amerika, Asien und dem Pazifik global aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.saiglobal.com.



Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Research-Forschungspublikationen dargestellt sind, und empfiehlt es Technologiebenutzern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner Forschungspublikationen geben die Meinungen der Forschungseinrichtung von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner übernimmt keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf diese Studie, einschließlich aller Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

