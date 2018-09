Lebensmittelwarnung: Energiekugel-Mix, Figurfit-Müsli Rote Beere Chia, Hot Hirse Morgengold, Bio Kardamom

Kardamom in den Produkten enthält Samonellen

Wien (OTS) - Die AGES gibt im Auftrag des Bundeministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (BMASGK) bekannt, dass in verschiedenen Lebensmitteln, die Kardamom mit Herkunft Guatemala enthalten, Salmonellen nachgewiesen wurden. Über das Europäische Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel (RASFF) wurde gemeldet, dass mehrere europäische Mitgliedstaaten betroffen sind. Da es sich um verzehrsfertige Lebensmittel handelt, ist eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen.



Vor dem Verzehr folgender Produkte wird daher ausdrücklich gewarnt:

• Rosengarten Energiekugel-Mix, Rosengarten Figurfit-Müsli Rote Beere Chia, Hot Hirse Morgengold (Inverkehrbringer für diese Produkte: Dennree GmbH)

• Cardamome in der Schale gemahlen (Inverkehrbringer: Schulze & Co. KG)

• Bio Kardamom (Inverkehrbringer: pikantum KG)

Die europäischen Lebensmittelbehörden stehen untereinander in engem Kontakt, um sämtliche betroffenen Produkte schnellstmöglich vom Markt zu nehmen und sämtliche Vertriebswege zu erurieren. Die Lebensmittelaufsichtsbehörden der Bundesländer überwachen die Rückrufaktion in Österreich.

Salmonellen zählen zu den weltweit wichtigsten bakteriellen Infektionserregern beim Menschen. Sie können Übelkeit, Durchfall, Fieber, Erbrechen, Kreislaufbeschwerden und Bauchkrämpfe verursachen.

Diese Warnung besagt nicht, dass die Gesundheitsschädlichkeit der Ware vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist. Die AGES ersucht VerbraucherInnen, vorhandene betroffene Produkt keinesfalls zu verwenden, sondern umgehend zu entsorgen bzw. beim Inverkehrbringer zu reklamieren.



