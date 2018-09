AVISO: Herbsttagung des SPÖ-Parlamentsklubs in der Messe Wien

SPÖ-Parlamentsfraktion tagt unter dem Motto "Für die Menschen. Für das Miteinander. Für ein soziales Österreich"

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Parlamentsfraktion trifft sich am kommenden Montag und Dienstag zu ihrer Herbsttagung unter dem Motto "Für die Menschen. Für das Miteinander. Für ein soziales Österreich". Der medienöffentliche Teil der Tagung beginnt am Dienstag, 11. September, um 9.00 Uhr in der Messe Wien. Im Mittelpunkt der Herbsttagung stehen Grundsatzreferate von SPÖ-Chef und -Klubobmann Christian Kern und dem gf. Klubobmann Andreas Schieder sowie ExpertInnen-Panels zu den Themen "Arbeit und Soziales, "Leistbares Wohnen" und "Gesundheit für alle". ****

Zeit: Dienstag, 11. September 2018, 9.00 Uhr

Ort: Messe Wien, Congress Center, Leharsaal, Messeplatz 1,

1020 Wien

Medienöffentliches Programm:

9.00 Uhr: Begrüßung und Grundsatzreferate von SPÖ-Chef und Klubobmann Christian Kern und gf. Klubobmann Andreas Schieder und danach anschließende Diskussion

13.00 Uhr: „Für eine gerechte Arbeitswelt“

Josef Muchitsch, SPÖ-Sozialsprecher

Judith Pühringer, Expertin in den Bereichen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik und seit 2004 Geschäftsführerin von arbeit plus

Diskussion

14.00 Uhr: „Für leistbares Wohnen“

Ruth Becher, SPÖ-Wohnbausprecherin

Lukas Tockner, AK-Wohnrechtsexperte

Elisabeth Springler, Ökonomin und Studiengangsleiterin an der FH des bfi Wien für den Studiengang Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung

Diskussion

15.00 Uhr: „Für ein solidarisches Gesundheitssystem“

Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Gesundheitssprecherin

Wolfgang Schaden, Unfallchirurg und stv. ärztlicher Direktor der AUVA

Diskussion

16.00 Uhr: Resümee

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) up/rm/mp

