Michael Trnka ab 1. Oktober 2018 neuer Programmchef in ORF Oberösterreich

Linz (OTS) - Auf Vorschlag von ORF Landesdirektor Mag. Kurt Rammerstorfer wird

ORF Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz Michael Trnka mit 1. Oktober 2018 zum neuen Programmchef von ORF Oberösterreich bestellen. Trnka folgt damit Programm-

chef Reinhard Waldenberger nach, der mit Ende 2017 in den Ruhestand trat. Landesdirektor Mag. Kurt Rammerstorfer ist überzeugt, dass mit der Bestellung von Michael Trnka eine ausgezeichnete Lösung für den ORF Oberösterreich gefunden wurde. Der Entscheidung ist ein Objektivierungsverfahren vorausgegangen, welches in Form eines Hearings abgehalten wurde. Michael Trnka konnte bei diesem Hearing alle Assessorinnen und Assessoren von seiner Qualifikation überzeugen. Er wurde einstimmig für diese Position empfohlen.

ORF Landesdirektor Mag. Kurt Rammerstorfer: „Michael Trnka ist ein äußerst erfahrener und engagierter Mitarbeiter des ORF Oberösterreich, und ich bin davon überzeugt, dass

Michael Trnka die Position des Programmchefs bestens ausfüllen wird. Die Leitung der Programmabteilung ist eine sehr wichtige Position im ORF Oberösterreich, und ich freue mich, dass nach Reinhard Waldenberger wieder ein Radioprofi die Führung dieses Bereiches übernimmt.“

Michael Trnka, der die Programmleitung bereits ein halbes Jahr interimistisch inne hatte, freut sich über die neue Aufgabe: „Radio ist mein Leben, und ich bin wirklich happy, dass ich an die erfolgreiche Tätigkeit meines Vorgängers Reinhard Waldenberger anschließen darf. Mein Anliegen ist es, das Programm von Radio Oberösterreich informativ zu gestalten, aber vor allem auch unterhaltend. Am wichtigsten ist mir der Kontakt zu unseren Hörerinnen und Hörern. Daran werden wir insbesondere in der Zukunft weiter arbeiten.“

Seine Karriere begann Michael Trnka 1982 mit einem Praktikum im ORF in Salzburg, wo er an der Universität Publizistik, Kommunikations-und Politikwissenschaft studiert hat.

Seit 36 Jahren ist Michael Trnka Sendungs- und Beitragsgestalter in den Bereichen Radio und TV. Als Moderator hat er in Radio Oberösterreich durch viele Sendungen wie beispielsweise die Frühsendung „Guten Morgen Oberösterreich“ oder die überaus beliebte Sendung „Linzer Torte“ geführt. Michael Trnka (59) ist verheiratet und Vater eines Sohnes.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Oberösterreich / Landesdirektion

Europaplatz 3

A-4021 Linz

+43(0)732 / 6900-24211

landesdirektion.ooe @ orf.at