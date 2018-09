EANS-Hauptversammlung: Kapsch TrafficCom AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

06.09.2018

Wien, 6. September 2018: In der heute abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG wurden folgende Beschlüsse getroffen:

Auszahlung einer Dividende von EUR 1,50 je Aktie (das sind insgesamt EUR 19.500.000,--). Der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen. Als Ex-Dividendentag wurde der 10. September 2018, als Nachweisstichtag der 11. September 2018 und als Zahltag der 13. September 2018 festgelegt.

Sabine Kauper wieder in den Aufsichtsrat gewählt. Funktionsperiode bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2021/22 beschließt.

PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/19 bestellt.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18.

