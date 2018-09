Chinas führender Hersteller von Marmorfliesen GANI stellt beim ersten DACHINA Dialogue seine globale Markenstrategie vor

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Am 5. September nahm GANI MARBLE TILES als wichtiger Vertreter chinesischer Produkte zusammen mit anderen internationalen Marken wie Alibaba, Midea, Volkswagen und Mont Blanc am ersten DACHINA Dialogue teil, der im Hotel Grand Elysée in Hamburg, Deutschland, stattfand. Der DACHINA Dialogue ist eine Konferenz, die vom Unternehmen DACHINA Interchange Management GmbH unter seinem Markennamen gemeinsam mit der Academy - Hochschule für Design und Communication und China Central Television (CCTV) durchgeführt wird. Die Konferenz bietet eine Plattform zum Erfahrungsaustausch und zur Entwicklung von neuen Konzepten beim Markenmanagement.

Im Rahmen der Konferenz stellte der Brand Manager von GANI, Lijia, dar, wie GANI es geschafft hat, sich von den zahlreichen chinesischen Marken abzuheben, sich erfolgreich auf dem Weltmarkt zu behaupten und mit anderen internationalen Marken kommunizieren. Dieser Erfolg ist das Ergebnis der enormen Anstrengungen, die GANI im Bereich der Produktentwicklung und Markenwerbung unternommen hat.

GANI führte im Jahr 2009 als erstes Unternehmen eine neue Keramikfliesenart ein - Marmorfliesen. Im vergangenen Jahrzehnt widmete sich GANI der Entwicklung, dem Design, der Produktion und der Anwendung der hochwertigen Marmorfliesen und verbesserte jedes Jahr die Produktionstechnik, um die natürliche Schönheit seiner Produkte perfekt wiederherzustellen. Dabei wurde deutlich, wie wichtig Wissenschaft und Technik für eine natürliche Selbstbestimmung sind.

GANI fördert seine Marke aktiv, um die Marmorfliesen auch für den Verbrauchermarkt weiterzuentwickeln. So kann die Keramikindustrie, Chinas ältester Industriezweig, wieder florieren und ihren Platz auf der Weltbühne einnehmen, um die Leistung chinesischer Marken zu überbringen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/740325/GANI_MARBLE_TILES_Brand_representative_s_speech.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Echo Zeng

86-18819076182

echo.zeng @ hkstrategies.com