Honor Play von global führenden Fachmedien mit dem Prädikat "Best of IFA 2018" ausgezeichnet

Berlin (ots/PRNewswire) - Honor, eine junge, richtungsweisende, innovative Smartphone-Marke, gewann auf der IFA 2018 eine Reihe von Auszeichnungen für das "unglaublich schnelle und unglaublich intelligente" Honor-Play. Das erste Flaggschiff-Gaming-Gerät von Honor wurde für seinen GPU-Turbo und seine intelligenten Funktionen gelobt, darunter die KI-gesteuerte Vibration und der 6,3-Zoll-Kerbbildschirm für außergewöhnliche Gaming-Erlebnisse.

Das erste mobile Gaming-Gerät von Honor wird von den weltweit führenden technischen Verbrauchermedien für seine "unglaublich schnelle" Leistung gelobt.

Auf der IFA 2018 gewann das Honor Play neun Auszeichnungen von hochkarätigen Fachmedien und erhielt die "Best of IFA 2018"-Auszeichnung von Android Headlines, Digital Trends, Pocket-lint, T3, und Ubergizmo, Gear Diary, Geek Spin, Talk Android and Technobuffalo. Android Headlines würdigten die überlegene Leistung und die beeindruckende Erschwinglichkeit des Honor Play, während Digital Trends die grafische Qualität und die in der Tat intelligente KI-Kamera hervorhob. Pocket-lint lobte das Honor Play für die grafische Leistung des GPU-Turbo und seine unglaubliche Erschwinglichkeit. T3 zeichnete seine Arbeitsgeschwindigkeit, den 6,3-Zoll-FHD+-Bildschirm und die Gamer-orientierte Hard- und Software aus. Das mobile Gaming-Gerät wurde auch von Ubergizmo für seinen Kirin 970-Prozessor mit GPU-Turbo gelobt, der laut Ubergizmo eine außergewöhnliche Leistung zu einem konkurrenzfähigen Preis bietet. Gear Diary empfahl Gamern den Kauf der Player Edition von Honor Play aufgrund ihres außergewöhnlichen Designs, während Geek Spin das Honor Play für seine hervorragende Leistung, seine vielseitigen Funktionen und seine Erschwinglichkeit lobte. Talk Android und Technobuffalo würdigten ebenfalls die überlegene Leistung von Honor Play und vergaben dem Honor Play eine "Best of IFA 2018"-Auszeichnung.

Zusätzlich zu den IFA-Auszeichnungen sicherte sich das Honor Play auch mehr als sechs redaktionelle Empfehlungen von hochkarätigen Fachmedien und erhielt die Auszeichnungen "Digital Trends Recommended Product", "Expert Reviews Recommended", Pocket-lints "Editor's Choice", T3s "Best Gaming Phone" sowie die Auszeichnungen "Tech Advisor Recommended" und "Trusted Reviews Recommended".

Die Markteinführung des Honor Play bietet jungen Menschen eine beispiellose Gaming-Performance und ein rund um die Uhr verfügbares Entertainment-Erlebnis. Bei der weltweiten Markteinführung auf der IFA 2018 wurden zwei branchenführende Smartphone-Technologien für Gamer und Gelegenheitsnutzer vorgestellt: Der GPU-Turbo von Honor, der die Grafikverarbeitung und Rechenleistung drastisch erhöht, und die fortschrittliche KI-Kameratechnologie.

"Wir sind auf die starke Unterstützung durch Medien und die gesamte Branche sehr stolz. Das Honor Play bietet jungen Menschen das, was sie wirklich von ihrem Smartphone erwarten - ein fesselndes Non-Stop-Gaming- und Entertainment-Erlebnis. Diese Auszeichnung bestätigt, dass das Honor Play der "Game On"-Moment ist, auf den die Branche gewartet hat", sagte George Zhao, Präsident von Honor.

Das im August dieses Jahres in Berlin vorgestellte Honor Play ist ein Performance-Biest der mittleren Leistungsklasse, das mit GPU Turbo ausgestattet ist, der bahnbrechenden Grafikverarbeitungstechnologie, die die Anforderungen junger Spieler an eine "blitzschnelle" Grafikverarbeitungsleistung und den Stromverbrauch erfüllt. Das Honor Play verfügt auch über ein riesiges 6,3-Zoll-FullView-Display mit einem hervorragenden Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis von 89 % und einem unglaublichen 3,750-mAh-Akku, das ein ununterbrochenes Gaming-Vergnügen über mindestens 4,5 Stunden möglich macht. Das Honor Play ist ab einem Preis von 329 EUR erhältlich und kann auf HiHonor.com in vielen Ländern darunter Westeuropa (Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien), der CEE-Region und Skandinavien, dem Mittleren Osten, Russland, Indien und dem asiatisch-pazifischen Raum erworben werden.

