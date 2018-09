Linius schließt Handelsabkommen mit Newstag für Einsatz der Linius Video Search Technology ab

Melbourne, Australien und Stockholm (ots/PRNewswire) - Linius Technologies (ASX: LNU) -- die einzige Cloud-Plattform die statische Videoaufnahmen mit seiner weltweit neuen Video Virtualization Engine(TM) (VVE) in interaktiven, intelligenten Inhalt umwandelt-- hat einen Vertrag mit dem in Stockholm ansässigen Videonachrichtendienst Newstag über die Lieferung von hochpersonalisierten Nachrichtenerfahrungen mit gesellschaftlichem Einfluss abgeschlossen.

Zum Anzeigen der Videoübersicht über die Ankündigung von Linius - Newstag klicken Sie hier:

https://www.linius.com/linius-signs-commercial-deal-with-newstag-deploying-linius-video-search-technology/

Newstag ist eine preisgekrönte Nachrichtenplattform, die Inhalte für mehr als 20 Sendeanstalten und Nachrichtenagenturen weltweit zusammenfasst, zu denen unter anderem führende Nachrichtensender wie AP, AFP, CNN und Bloomberg gehören. Bei Newstag handelt es sich um einen weltweiten Marktführer im Bereich Datennutzung, mit dem Zweck Informationen zu erhalten und maßgeschneiderte Inhalte für Nutzer in mehr als 150 Ländern bereitzustellen.

Zunächst wird Newstag auf seinem gesamten Webauftritt die Linius Search Solution einsetzen, mit der es den Nutzern ermöglicht wird, Nachrichtenarchive zu durchsuchen und ihre eigene personalisierte Nachrichtenerfahrung zu schaffen, indem Werte durch das Infinite Heart Program von Newstag geschaffen werden.

Die Linius Technology wird auch in den Newstag-Workflows eingesetzt und bietet dort sowohl eine verbesserte Effizienz, als auch eine erweiterte Personalisierung von Newsfeeds, die aktuell den Sendeanstalten auf der ganzen Welt geboten werden.

Linius erhält zusätzlich zu 1 US-Dollar pro virtualisiertem Video und 40 US-Dollar pro tausend zusammengestellten Videos (rabattiert auf 10 US-Dollar pro tausend bis zum Abschluss eines künftigen Handelsabkommens) monatliche Lizenzgebühren.

"Wir befinden uns mit Linius in der Kommerzialisierungsphase unseres Geschäfts und treten mit unserer Fähigkeit, hochpersonalisierte Videos bereitzustellen an Marktführer in den Bereichen Nachrichten, Sport, Bildung und Unternehmenskommunikation heran", sagte Chris Richardson, CEO von Linius.

Nach der Einführung werden Linius und Newstag darin zusammenarbeiten, ihre Kapazitäten an die tausenden Sendeanstalten und Nachrichtenanbieter weltweit, u. a. an die Bestandskunden von Newstag zu verkaufen. Die Planung für die zweite Einführungsphase hat bereits begonnen.

Abgesehen davon plant Linius, die Vorsitzende von Newstag, Ph.D Camilla Dahlin-Andersson in den Unternehmensbeirat zu berufen, um den kombinierten Markteinführungsplan zu fördern.

"Newstag freut sich sehr darauf, mit Linius zusammenarbeiten, um unser Angebot von personalisierten Video-Nachrichteninhalten schnell zu vergrößern, um es unseren Nutzern zu ermöglichen, relevante Inhalte auf effizientere Weise zu finden", sagte Dr. Dahlin-Andersson. "Die Technologie von Linius wird uns einen Anteil an diesem schnell wachsenden Markt sichern."

Die Marktchance

Laut dem Nielsen Total Audience Report aus dem Jahr 2016 verzeichnet der Konsum von Nachrichten ein deutliches Wachstum. Alleine in den Vereinigten Staaten sahen über 18-jährige Erwachsene mehr als 27 Milliarden Minuten an Nachrichtensendungen pro Woche im nationalen Kabelfernsehen.

Während es im Bereich Kabelfernsehen den größten Anstieg gab, stieg der Nachrichtenkonsum in allen Medien, einschließlich Radio, traditionelle Fernsehsendungen und Smartphones um 18 % gegenüber dem Wert im Vorjahr auf einen Wert von 73,5 Milliarden Minuten pro Woche.

Laut Deloitte Global werden bis Ende 2018 mindestens 50 Prozent der Erwachsenen in entwickelten Ländern mindestens zwei Abonnements von ausschließlichen Online-Medien haben. Bis Ende 2020 wird eine Verdopplung dieses Wertes erwartet.

"Es war unsere Strategie, eine führende Marke zur wirtschaftlichen Bestätigung der Linius-Lösung und einen Vertriebspartner zu suchen, um unser Geschäft schnell zu vergrößern. Der Vertrag mit Newstag bietet uns ein starkes Standbein in der boomenden Nachrichtenbranche", sagte Richardson.

Linius wird seine Zusammenarbeit mit den bestehenden internationalen Vertriebspartnern fortsetzen, um die weltweit führende Video-Virtualisierungsfähigkeit des Unternehmens auf den Markt zu bringen.

Die aus diesem Vertrag generierten Gewinne hängen von der Aufnahme des Dienstes ab und werden ab dessen Einsatz erzielt.

Über Linius Technologies Limited:

Linius Technologies Limited (ASX: LNU) hat die Video Virtualization Engine(TM) (VVE) erfunden und patentiert, die auf Amazon Web Services, Microsoft Azure und IBM Cloud verfügbar ist.

Amazon, Microsoft und IBM investieren in Milliarden in Video-Virtualisierungsdienste (und deren Technologie) sowie in künstliche Intelligenz in der Cloud. In Anbetracht der Tatsache, dass Videos fast 80 Prozent des Internetverkehrs ausmachen handelt es sich hierbei unbestreitbar um den größten Kampf im Internet.

Ausschließlich Linius ist dazu in der Lage, die Daten freizulegen, die die Videodatei ausmachen und aufwändige Videos zu erstellen, die so flexibel sind, wie alle anderen Arten von Dateien. Der Zugriffs auf die Daten innerhalb des Videos ist die Verbindung, die Anbietern von Video-Clouds fehlt und die einen einzigartigen Wert in der Internet-Videobranche schafft.

Linius hat das Potential viele Multi-Milliarden-Dollar-Märkte zu verändern und konzentriert sich hauptsächlich auf die folgenden Punkte:

Anti-Piraterie Anwendung bewährter Datenschutzverfahren für Videos, um das Problem von Piraterie zu lösen

Anwendung bewährter Datenschutzverfahren für Videos, um das Problem von Piraterie zu lösen Suche: Suche innerhalb von Videos und erstellen neuer Videos on-the-fly

Suche innerhalb von Videos und erstellen neuer Videos on-the-fly Sicherheit und Schutz: Intelligente Suche und sofortige Verteilung von Sicherheitsfilmmaterial

Intelligente Suche und sofortige Verteilung von Sicherheitsfilmmaterial Personalisierte Werbung: Hochpersonalisierte, individuelle Werbung, Zeitfenster und Inhalte

