BV Prokop lädt zum traditionellen Kirtag nach Ottakring

Ottakringer Kirtag vom 14. bis 16. Sept. im „Alten Ort“

Wien (OTS/SPW-K) - Von Freitag, den 14. September bis Sonntag, den 16. September 2018 feiert Ottakring im "Alten Ort" seinen traditionellen Kirtag. Die Gäste erwartet ein buntes Programm mit Musik, ein Riesen-Rummelplatz, einer "Fantasy Street", ein Flohmarkt und außergewöhnliches Kunsthandwerk.

Ottakring, einst ein Vorort von Wien, hat noch immer seine traditionellen, fast dörflichen Seiten. So findet auch heuer wieder der Ottakringer Kirtag im "Alten Ort" statt und verwandelt den Platz vor der Kirche Alt-Ottakring ein Wochenende lang in einen Riesen-Rummelplatz. Der Kirtag ist mittlerweile eine Institution in der Stadt und lockt jährlich tausende BesucherInnen in den Westen Wiens. Erstmals wird der Kirtag heuer von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und dem Ottakringer Bezirksvorsteher, Franz Prokop (SPÖ), eröffnet.

Für den musikalischen Auftakt sorgt die Band Kingston Express, die mit einem Reigen von Evergreens und Hits gute Stimmung verbreitet. Einmalig in Wien wird ein buntes und vielfältiges Programm für Groß und Klein geboten, mit Kinderfreunde-Familiencafé, Ringelspiel, Kunsthandwerk uvm. Für kulinarische Genüsse sorgen zahlreiche Stände, die Klassiker wie Leberkäse und Langos bis hin zur Zuckerwatte anbieten.

**Abwechslungsreiches Musikprogramm**

Dazu wird drei Tage lang auf der Musikbühne ein spannendes und abwechslungsreiches Musikprogramm geboten - von Rock über Blues bis hin zum Wiener Lied sind musikalische Ohrenschmäuse garantiert. Zu den Programm-Highlights zählt am Freitagabend unter anderem die legendären The Rockin' Birds. Der Samstag gehört neben vielfältigem Kinderprogramm Cafe Olga Sanchez, Dirty Alex & the Fenzelgang und der Kult-Band 5 in Love. Der Sonntag startet traditionell ab 10.00 Uhr mit den 16er Buam und findet mit Kiri Rakete, The Juke Joint Royals und The Untouchables seinen krönenden Abschluss.

"Ich lade alle Wienerinnen und Wiener herzlich zu diesem traditionellen Ottakringer Fest ein und freue mich auf drei unterhaltsame Tage im Alten Ort", so Bezirksvorsteher Franz Prokop.

Die Eröffnung findet am Freitag um 15 Uhr statt. Gefeiert wird Freitag und Samstag bis 22.00 Uhr und Sonntag bis 21.00 Uhr. Nähere Informationen zum Programm auf www.ottakring.spoe.at .

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at