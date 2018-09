Medienprogramm: Informeller Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Salzburg

Mittwoch, 19. und Donnerstag, 20. September 2018

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 19. und Donnerstag, 20. September 2018 findet der Informelle Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Salzburg statt.

Medienöffentliche Termine

Dienstag, 18. September 2018

13.00 – 18.00 Uhr Medienakkreditierung und Medienzentrum geöffnet

Mittwoch, 19. September 2018

08.00 – 23.00 Uhr Medienakkreditierung und Medienzentrum geöffnet (Medienakkreditierung schließt um 21.00 Uhr)

nachmittags Eintreffen der Staats- und Regierungschefs am Flughafen Salzburg W.A. Mozart

POOL 1: FOTO und FILMMÖGLICHKEIT bei der Ankunft (Zutritt nur mit Poolkarte 1)

Ort: Flughafen Salzburg, Innsbrucker Bundesstraße 95, 5020 Salzburg, Terminal 2

18.40 Uhr Eintreffen der Staats- und Regierungschefs in der Felsenreitschule

FOTO- UND FILMMÖGLICHKEIT – Doorstep

Ort: Felsenreitschule, (Zugang ausschließlich über Universitätsplatz 1 - Universität Salzburg)

ACHTUNG: Sicherheitskontrolle - Zutritt öffnet um 17 Uhr

anschließend Begrüßung durch Bundeskanzler Sebastian Kurz, den Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer und den Bürgermeister der Stadt Salzburg, Harald Preuner

nur HOST Broadcaster und HOST Photo

19.00 Uhr Informelles Abendessen der Staats- und Regierungschefs nur HOST Broadcaster und HOST Photo

Ort: Felsenreitschule, Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg

Donnerstag, 20. September 2018

06.00 – 24.00 Uhr Medienakkreditierung und Medienzentrum geöffnet (Medienakkreditierung schließt um 15.00 Uhr)

08.45 Uhr Eintreffen der Staats- und Regierungschefs

FOTO- UND FILMMÖGLICHKEIT – Doorstep

Ort: Universität Mozarteum Salzburg, Mirabellplatz 1, äußerer Eingangsbereich (Zugang ausschließlich über Medienzentrum) anschließend Begrüßung durch Bundeskanzler Sebastian Kurz und EU-Ratspräsident Donald Tusk

nur HOST Broadcaster und HOST Photo

Ort: Galerie Thaddaeus Ropac, Mirabellplatz 2, 5020 Salzburg

09.30 Uhr Plenarsitzung der Staats- und Regierungschefs

POOL 2: FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT zu Beginn – Tour de Table (Zutritt nur mit Poolkarte 2)

Treffpunkt: 9.15 Uhr – Foyer Mozarteum

12.45 Uhr FAMILIENFOTO

Ort: Mirabellgarten (Zugang ab 12.20 Uhr ausschließlich über Medienzentrum und weiter über die SNG-Standplätze am Mirabellplatz)

15.00 Uhr PRESSEKONFERENZ mit

Donald Tusk, Präsident des Europäischen Rates

Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission Sebastian Kurz, Bundeskanzler

Sprachen: DE, EN, FR mit Simultandolmetschung

Ort: Mozarteum, Großes Studio

mögliche nationale Briefings und Exit Doorsteps gemäß Information über CCTV

Die Teilnahme an den Medienterminen ist nur nach vorheriger Online-Akkreditierung beim Bundespressedienst möglich. Online-Akkreditierung:

https://www.eu2018.at/de/media/Media-accreditation.html

Der Akkreditierungsausweis ist für die gesamte Dauer des österreichischen EU-Ratsvorsitzes gültig.

Das Online-Akkreditierungssystem enthält eine Liste aller Veranstaltungen, für die Sie sich anmelden können. Bitte melden Sie sich vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung an.

Die Akkreditierungsausweise werden täglich von Montag bis Freitag, 09.00 – 13.00, Uhr im Medienakkreditierungsbüro des Bundespressedienstes (Schauflergasse 1, 1010 Wien) ausgegeben.

Für den Informellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs endet die Akkreditierungsfrist am 14. September 2018, 14.00 Uhr.

Am 18., 19. und 20. September werden die Akkreditierungsausweise auch am Medienakkreditierungsschalter in der Universität Mozarteum Salzburg ausgegeben.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise (Schauflergasse 1, 1010 Wien) Täglich von Montag bis Freitag: 09.00 bis 13.00 Uhr

ACHTUNG: Am 18., 19. und 20. September ist das Medienakkreditierungsbüro in der Schauflergasse GESCHLOSSEN!

Ausgabezeiten Medienakkreditierungsschalter Universität Mozarteum Salzburg (Dreifaltigkeitsgasse, 5020 Salzburg):

■ 18. September 2018: 13.00 bis 18.00 Uhr

■ 19. September 2018: 08.00 bis 21.00 Uhr

■ 20. September 2018: 06.00 bis 15.00 Uhr

Der Zugang ist zwischen 19. September, 13.00 Uhr und 20. September, abends ausschließlich über den Makartplatz und die Dreifaltigkeitsgasse möglich. Der Eingang ist mit „Entrance 3 Media Late Accreditation“ gekennzeichnet. Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises die Akkreditierungsbestätigung und ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Late Accreditation

Bitte beachten Sie, dass Medienakkreditierungen bis 14. September 2018, 14.00 Uhr zu beantragen sind. Spätere Akkreditierungen sind nur in Ausnahmefällen möglich und können zu längeren Wartezeiten sowie Problemen beim Zutritt in die Sicherheitszone rund um den Veranstaltungsort führen.

POOL-Termine

Aus organisatorischen Gründen müssen wir nachstehende Medientermine als POOL-Termine durchführen:

■ POOL 1: Ankunft der Staats- und Regierungschefs am Flughafen Salzburg – 19. September 2018, nachmittags

■ POOL 2: Tour de Table zu Beginn der Arbeitssitzung in der Universität Mozarteum, Solitär – 20. September 2018, 09.30 Uhr.

Für die Teilnahme an den POOL-Terminen ist neben der Akkreditierungskarte zusätzlich auch eine Poolkarte notwendig.

POOL 1: Die POOL 1-Karte können Sie ab sofort unter federalpressservice @ bka.gv.at beantragen.

POOL 2: Die Zuteilung der POOL 2-Karten erfolgt über die jeweilige Delegation. Bei Interesse an diesem POOL-Termin wenden Sie sich bitte direkt an die Delegation Ihres Landes (Medienbüros der jeweiligen Staats- oder Regierungschefs). Medien in Österreich beantragen ihre Poolkarten unter federalpressservice @ bka.gv.at.

Die Anmeldung endet am Sonntag, 16. September 2018, um 22.00 Uhr. Die Anmeldung allein gilt nicht als Zulassung zu diesem POOL-Terminen. D

Der Bundespressedienst wird Sie am Montag, 17. September via E-Mail verständigen, ob Ihre Anforderung erfüllt werden kann. Die Poolkarten, die den Zutritt zu den POOL-Terminen im Rahmen des Programms ermöglichen, werden ausschließlich am Medienakkreditierungsschalter in der Universität Mozarteum Salzburg ausgegeben.

■ 18. September 2018: 13.00 bis 18.00 Uhr

■ 19. September 2018: 08.00 bis 21.00 Uhr

■ 20. September 2018: 06.00 bis 08.30 Uhr

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung der Poolkarten Ihr Akkreditierungsausweis erforderlich ist.

Hotels

Der österreichische EU-Ratsvorsitz hat für den Informellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Salzburg für Medienvertreterinnen und Medienvertreter für die Nacht von 19. auf 20. September 2018 ein beschränktes Kontingent an Hotelzimmern vorreserviert. Die Zimmer werden von der Tourismus Salzburg GmbH nach dem „first come, first serve“-Prinzip vergeben und sind selbst zu bezahlen. Die Reservierung bleibt je nach Verfügbarkeit bis zum 18. September 2018 17 Uhr aufrecht.

Zimmer können Sie online direkt über diesen Link buchen:

http://booking.salzburgcongress.at/scbkamedien/de/accommodation/searc

hresult?selArrivalDate=20180919&customHeader=true&SrchFromDay=19&Srch FromMonth=09&SrchFromYear=2018&selNights=1&selNumberOfUnits=1&selAdul tsSearchLine1=1

Für weiterführende Fragen steht Ihnen die Buchungshotline des Salzburg Congress gerne von Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 16.30 und Freitag von 08.00 – 13.00 Uhr sowie unter der Email-Adresse service @ salzburgcongress.at zur Verfügung.

Buchungshotline:

+43 662 88 987 603

Montag bis Donnerstag 08.00 - 16.30, Freitag 08.00 - 13.00 Uhr

Kontakt Akkreditierung:

Mag. Irene Kaufmann

Telefon: +43 1 53115 202561

E-Mail: irene.kaufmann @ bka.gv.at

E-Mail: federalpressservice @ bka.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

Tel: +43 1 53115-202713