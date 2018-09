Beim Teutates! Asterix kehrt auf die Kinoleinwand zurück

Berlin (ots) - Save the Date: Am 14. März 2019 startet in den deutschen Kinos der Animationsfilm "Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks". Nach dem Erfolg von "Asterix im Land der Götter" erobern die Kult-Gallier im Frühjahr 2019 endlich wieder die große Leinwand. Mit im Gepäck sind eine Reihe begleitender Bücher und Alben, die pünktlich zum Filmstart bei Egmont erscheinen. Das illustrierte Album zum Film erzählt auf 48 Seiten die Geschichte, wie und ob das Geheimnis des Zaubertranks enthüllt wird. Die Zeichnungen stammen aus der Feder von Fabrice Tarrin. Tarrin ist vielen Comic-Lesern als Zeichner der Serie "Violetta" und des Albums "Spirou & Fantasio - Die Gruft derer von Rummelsdorf" bekannt.

In dem neuen Kinoabenteuer sucht der Druide Miraculix gemeinsam mit Asterix und Obelix nach einem talentierten Nachfolger, den er in die Rezeptur des magischen Zaubertranks einweihen kann. Freuen Sie sich auf ein echtes Kinovergnügen voller Witz und Zaubertrank! In Frankreich werden Asterix und Obelix bereits im Dezember auf der Kinoleinwand zu bestaunen sein und für Furore sorgen.

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie im beigefügten Pressedossier. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:

Rückfragen & Kontakt:

Anja Adam

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Im Auftrag von:

Egmont Ehapa Media GmbH

Egmont Verlagsgesellschaften mbH

Fon +49 (0)30/ 24 00 85 35

E-Mail a.adam @ egmont.de