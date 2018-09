Lotto: Keine „Dreißiger-Zahlen“ - daher Fünffachjackpot mit 7 Mio. Euro?

Solo-Joker mit rund 529.000 Euro in Wien

Wien (OTS) - In den Anfängen von Lotto „6 aus 45“, also in den späten 1980er- und in den 1990er-Jahren, haftete den „Dreißiger-Zahlen“ ein besonderer Mythos an: Es war die landläufige Meinung, dass Eintreten und Ausbleiben von Sechsern davon abhängig ist, ob und wie viele Dreißiger-Zahlen gezogen werden. Sind also keine Dreißiger-Zahlen unter den „sechs Richtigen“, dann gibt’s (wahrscheinlich) auch keinen Sechser, so die Meinung des Lotto-Volkes.

Dieser Mythos lebte am vergangenen Mittwoch wieder auf: Mit 5, 8, 15, 26, 40 und 42 lieferte Fortuna eine Kombination ohne Dreißiger-Zahlen, und tatsächlich gab es auch keinen Sechser. Die Besonderheit diesmal ist, dass es bereits die fünfte Lotto Runde ohne Sechser ist, und dass demnach am Sonntag ein Fünffachjackpot zur Ausspielung gelangt, bei dem es um rund 7 Millionen Euro geht.

Gleich elf Spielteilnehmern gelang ein Fünfer mit Zusatzzahl. Drei Niederösterreicher, zwei Wiener, zwei Oberösterreicher, ein Salzburger, ein Kärntner sowie zwei win2day-User gewannen jeweils mehr als 18.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus, wo der erste Gewinnrang wieder auf eine halbe Million Euro aufdotiert wurde, gab es ebenfalls keinen Sechser; Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt, wo 73 Spielteilnehmer jeweils mehr als 8.200 Euro gewannen. Auch bei der nächsten Ziehung am Sonntag sind für den Sechser Gewinnrang wieder 500.000 Euro garantiert.

Joker

Der Joker Jackpot wurde von einem Spielteilnehmer aus Wien geknackt. Er war zwar nicht der einzige mit der richtigen Joker Zahl, denn ein Steirer hatte sie auch auf seiner Quittung. Allerdings hatte nur der Wiener auch das „Ja“ angekreuzt und darf sich nun über die ungeteilte Summe von rund 529.000 Euro freuen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5.9.2018

5fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 5.148.933,66 – 7 Mio. Euro warten 11 Fünfer+ZZ zu je EUR 18.037,60 203 Fünfer zu je EUR 1.066,20 514 Vierer+ZZ zu je EUR 126,30 8.440 Vierer zu je EUR 42,70 11.717 Dreier+ZZ zu je EUR 13,80 133.679 Dreier zu je EUR 4,80 373.388 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 8 15 26 40 42 Zusatzzahl: 29

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5.9.2018:

kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 73 Fünfer zu je EUR 8.242,50 3.998 Vierer zu je EUR 22,70 67.284 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 9 23 25 31 35 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5.9.2018:

1 Joker zu EUR 528.511,40 12 mal EUR 8.800,00 134 mal EUR 880,00 1.262 mal EUR 88,00 12.983 mal EUR 8,00 134.382 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 6 9 3 7 8

