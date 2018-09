Favoriten: 4 Veranstaltungen im Böhmischen Prater

„Country Weekend“ (8.9./9.9.), Auskunft: 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Im September führt der „Kulturverband Böhmischer Prater“ wieder 4 unterhaltsame Veranstaltungen für die ganze Familie im Böhmischen Prater durch. Am Samstag, 8. September, sowie am Sonntag, 9. September, geht beim Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) das Western-Fest „Country Weekend“ über die Bühne. Die „Dado Eldorado Band“ (14.30 bis 17.00 Uhr) und die Country-Sängerin „Keana Rose“ (17.30 bis 20.30 Uhr) treten am Samstag auf und am Sonntag spielt die Gruppe „Western Cowboys“ (14.30 bis 18.30 Uhr). Der Zutritt ist kostenlos. Auskunft und Reservierung: Telefon 0676/720 94 11.

„Star Wars“-Truppe (15.9.), Konzert von Stefan Eigner (15.9.) und Kakteen-Tag (16.9.): Info: office @ musicreport.at

Liebhaberinnen und Liebhaber von „Star Wars“-Filmen dürfen den „4. Star Wars Day“ am Samstag, 15. September, nicht versäumen. Von 11.00 bis 16.00 Uhr sorgt im Böhmischen Prater in Favoriten die Filmfan-Kostümgruppe „501st Legion Austrian Garrison“ für ein abwechslungsreiches Science Fiction-Spektakel (Paraden der verkleideten Akteure, Show-Kämpfe mit Lichtschwertern, Tombola, u.v.a.). Der Eintritt ist gratis.

Ein Konzertabend mit dem Nachwuchssänger Stefan Eigner und Gast-Künstlern am Samstag, 15. September, im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) trägt den Titel „What’s In My Heart“ (Beginn: 19.30 Uhr, Einlass: 18.30 Uhr, Eintritt: Spende). Abgerundet wird der Veranstaltungsreigen im Böhmischen Prater mit dem „Kakteen-Tag“ am Sonntag, 16. September. In der Zeit von 8.00 bis 17.00 Uhr können die Besucherinnen und Besucher eine breite Palette prächtiger Sukkulenten bestaunen. Ein Kauf der erschwinglichen Kakteen ist möglich. Die Aussteller haben gute Tipps für die richtige Pflege der stacheligen Gewächse auf Lager. Der Eintritt ist frei. Infos über Unterhaltungsangebote im Böhmischen Prater sind beim dortigen „Kulturverband“ via E-Mail zu erfragen: office @ musicreport.at.

