Erfolgreiche Schwerpunktaktion der Bereitschaftseinheit

Wien (OTS) - Datum: 05.09.2018 - 06.09.2018

Uhrzeit: 21:00 – 01:00 Uhr

Adresse: 02., Praterstern / 01., Franz Josefs Kai

Die Wiener Bereitschaftseinheit (BE) führte in der Nacht eine erfolgreiche Schwer-punktaktion im Kampf gegen die Drogenkriminalität durch. Im Bereich des Pratersterns gelang es den Beamten zwei Suchtmittelhändler (17, 18) nach dem Verkauf von Suchtgift festzunehmen. Darüber hinaus konnte auch noch verstecktes Suchtgift und Bargeld in der Höhe von € 200,- sichergestellt werden. Der 25-jährige Käufer wurde angezeigt.

Im Bereich des Franz-Josefs-Kais konnten die Polizisten einen weiteren Erfolg verbuchen. Ein 24-jähriger Suchtmittelverkäufer wurde von den Beamten festgenommen und ein 23-jähriger Käufer angezeigt. Zudem konnte das Suchtgift und € 970,- Bargeld sichergestellt werden.

