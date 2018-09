Buchpräsentation am 26.9.18: EIN BARITON FÜR ALLE FÄLLE

Vom Blindflug zum Höhenflug

Wenn es Mut braucht, sich ohne zu zögern in Abenteuer zu stürzen und nicht lange über Konsequenzen nachzudenken, dann gehöre ich vielleicht zu den Mutigen Clemens Unterreiner

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze lädt herzlich zur Buchpräsentation „Ein Bariton für alle Fälle“ von Clemens Unterreiner am Mittwoch, 26. September 2018, um 19:30 Uhr in der Kärntner Straße 26/ Marco d’Aviano-Gasse 1, 1010 Wien.

Die Teilnahme ist frei, um Anmeldung wird gebeten:

01/ 996 80 92 bzw. direkt über die Website www.oeggk.at

» Wenn es Mut braucht, sich ohne zu zögern in Abenteuer zu stürzen und nicht lange über Konsequenzen nachzudenken, dann gehöre ich vielleicht zu den Mutigen «, schmunzelt Bariton Clemens Unterreiner.

Der Solist der Wiener Staatsoper erzählt charmant und humorvoll von seinem alles andere als geradlinigen Weg zum Sängerberuf – von einer plötzlichen Erblindung in der Kindheit über fehlgeschlagene Aufnahmeprüfungen, seinem Debüt an der Staatsoper mit nur einem Wort bis hin zur Rettung einer Premiere ohne Proben.

Es erwarten Sie an diesem Abend amüsante Anekdoten aus dem Opernbetrieb und hilfreiche Tipps für junge Sänger ebenso wie ein kritischer Blick auf den Sängeralltag. Und wir erfahren, warum man sich am besten in der Dusche einsingt, wie man an einem Abend mehrere Rollen gleichzeitig singt und wieso Anna Netrebko bei Bettszenen gerne scherzt.

Clemens Unterreiner wurde in Wien geboren und ist dort sowie in Budapest und in der Steiermark aufgewachsen. Gesangsausbildung in Wien, seit 2005 Solist und festes Ensemblemitglied an der Wiener Staatsoper. Internationale Karriere mit zahlreichen Opernengagements, Konzerten und Liederabenden im In- und Ausland.

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Tel.: 01/ 996 80 92, E-Mail: gesellschaft@oeggk.at

Website: www.oeggk.at

Datum: 26.09.2018, 19:30 - 21:00 Uhr

Ort: Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Kärntner Str. 26/Eingang Marco d'Aviano-Gasse 1, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.oeggk.at/angebot

