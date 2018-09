Neue/r Leiter/in der ORF-Rechtsabteilung und ORF-Human Resources

Wien (OTS) - ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz hat heute, am Donnerstag, dem 6. September 2018, Mag. Markus Kastner mit der Leitung der ORF-Rechtsabteilung und Mag. Kathrin Zierhut mit der Leitung der ORF-Abteilung für Personalentwicklung „Human Resources“ betraut. Mit Mag. Markus Kastner und Mag. Kathrin Zierhut konnten zwei ausgewiesene Top-Profis für diese wichtigen Funktionen in der ORF-Generaldirektion gewonnen werden, betonte der ORF-Generaldirektor.

Mag. Markus Kastner studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und ist seit 2003 für den ORF tätig. Bis 2009 war er in der Rechtsabteilung des ORF insbesondere für Rundfunk-, Medien-, Werbe-und Telekommunikationsrecht zuständig. Danach war der erfahrene Jurist im Büro des ORF-Generaldirektors insbesondere für die Bereiche Recht, Medienregulation und Behördenverfahren aber auch Gleichstellung und Compliance zuständig. Die Rechtsabteilung des ORF wird in den kommenden Jahren ein außerordentlich breites Spektrum an rechtlichen Fragen für den ORF zu lösen haben – von regulatorischen Fragen über europäisches Recht und Urheberrecht bis hin zum Werberecht wird Mag. Markus Kastner mit dem hervorragenden Team der ORF-Rechtsabteilung diese Aufgaben bewältigen.

Mag. Kathrin Zierhut studierte Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie arbeitete als Steuerberaterin in verschiedenen Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Ab 2009 war sie im ORF in verschiedenen Funktionen innerhalb der Kaufmännischen Direktion, insbesondere im Beteiligungsmanagement für die Tochtergesellschaften tätig. Seit 2015 ist sie als Leiterin Finanzen und Personal in der ORF-Tochtergesellschaft „ORF-Marketing und Creation GmbH“ für den Personalbereich mehrerer Unternehmen mit ca. 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verantwortlich. Mag. Kathrin Zierhut wird die Aufgabe haben, den „Human Resources“-Bereich neu zu strukturieren. Mit ihrer umfassenden Erfahrung, sowohl im betriebswirtschaftlichen als auch Personalbereich, ist Mag. Zierhut für die herausfordernden Change-Prozesse im ORF in den kommenden Jahren bestens qualifiziert.

